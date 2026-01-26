Christina Hodson (The Flash) à l'écriture de The Brave and The Bold

THR confirme l'info

Il s'agissait jusque-là d'une rumeur. Tout du moins, il s'agissait d'une annonce mais de la part des "scoopers" (et vu que neuf fois sur dix, ce type d'annonce, c'est de la merde, nous plaçons ces déclarations dans le lot des rumeurs). Cela a commencé avec Jeff Sneider qui a déclaré que Christina Hodson était à l'écriture du projet du DCU : The Brave and The Bold. Une annonce reprise par quelques autres scoopers avec des phrases du type Ceci est malheureusement vrai. Aujourd'hui, c'est THR qui présente la nouvelle comme étant avérée : Christina Hodson est à l'écriture de The Brave and The Bold.

Pour beaucoup, il s'agit bien évidemment d'une mauvaise nouvelle dans le sens où c'était son nom qui était déjà derrière les scripts de deux films du DCU jugés décevants : Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) et The Flash. Et on ne parle pas de Batgirl, annulé avant même sa sortie.

Selon le magazine, une source a indiqué que la scénariste travaillait sur le projet depuis au moins l'automne. Une autre source a précisé qu'il faudra encore du temps avant qu'une version définitive ne soit disponible, le studio adoptant une approche prudente quant à son développement. L'article souligne également que Hodson s'est attiré le respect de ses pairs et des dirigeants grâce à la qualité de ses scénarios notamment celui d'un film Batman Beyond qui était en développement avant l'abandon du DCEU.

Pour rappel, si c'est bien Christina Hodson au scénario et si c'est bien Andrés Muschietti à la réalisation, cela revient à dire qu'ils ont rassemblé le duo derrière le film The Flash. Avec une annonce pareille, pas étonnant de lire des "ceci est malheureusement vrai" mais encore une fois... patience ! Il faut regarder avant de juger. Chez MDCU, on croise les doigts !