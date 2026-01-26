  1. Accueil
Frank Miller aux covers de The Dark Knight Returns pour les 40 ans du titre !

Par Jeff Source: Bc 26/01/2026 08:53 0
Champagne !

Quarante ans, cela se fête (et croyez-moi, je sais de quoi je parle !). Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'un titre exceptionnel comme The Dark Knight Returns de Frank Miller (l'un des trois titres qui a fait passer l'industrie de la BD américaine dans l'âge moderne). Aussi, DC Comics va proposer le premier numéro de Batman: The Dark Knight Returns en Facsmile dès le mois de février. Et pour l'occasion, Frank Miller et Jim Lee ont repris les crayons afin de proposer de nouvelles covers.

Les voici :

 

Et voici les autres covers qui seront mises en avant :

 

 

 

Pour rappel, Batman: The Dark Knight Returns est édité par Urban Comics en France. Si vous désirez vous procurer le récit et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

