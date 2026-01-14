  1. Accueil
Avengers

[Preview VO] Avengers #800

14/01/2026
Les plus grands héros de la Terre franchissent un cap avec le 800e numéro !

La preview d'Avengers #34 (que Marvel appelle Avengers #800 à leur bon vouloir) a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jed MacKay et Brian Michael Bendis et est dessiné par Farid Karami et Mark Bagley. Edité par Marvel, il sort aujourd'hui pour 3.99$ 7.99$ après un teasing débuté quelques mois plus tôt.

Les plus grands héros de la Terre franchissent un cap avec le 800e numéro ! Tout converge vers ce moment : le coup final de Myrddin ! Kang se révèle au seuil d'un nouvel univers ! De plus : ce numéro contiendra une histoire bonus spéciale de 14 pages écrite par Bendis et dessinée par le dessinateur de renom Mark Bagley, réunissant ainsi le duo de choc connu pour sa collaboration sur Ultimate Spider-Man et Avengers Assemble.

 

 

 

 

