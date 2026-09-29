Déjà 86 millions de dollars de recettes pour Avengers: Endgame Encore

Une affaire rentable pour Marvel

Non, nous ne sommes pas de retour en 2019 mais vous ne rêvez pas pour autant. Il y a bien Avengers: Endgame qui est de retour au cinéma. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, il s'agit d'une version modifiée par la team Marvel / Disney afin de mettre en avant un lien plus évident avec le prochain opus autour de l'équipe de super-héros : Avengers: Doomsday. Dans les faits, on parle de quelques minutes supplémentaires pour cette version du film intitulée Avengers: Endgame Encore / Avengers: Endgame Extended. Quelques minutes certes, mais beaucoup de millions à la clé. En effet, ce travail titanesque de la part de Marvel et Disney (ndlr : il parait qu'ils avaient dû monter deux équipes de deux personnes en plus de Jean Michel vu l'envergure de la mission) leur aura rapporté pas moins de 86 millions de dollars dont 26 millions sur le territoire américain. Et puisqu'il ne s'agit pas du même film mais qu'il s'agit du même film quand même, ils peuvent aussi se targuer d'être à deux doigts de passer devant Avatar pour devenir le plus gros succès de tous les temps au box-office mondial.

Actuellement, Endgame en est à 2,886 millions de dollars tandis qu'Avatar a réalisé 2,924 millions de dollars de recettes. Il y a donc encore un petit peu de marge mais tout est possible. Et si vraiment ce n'est pas assez, on peut imaginer un Avengers: Endgame Encore plus / Avengers: Endgame Very Extended pour récupérer les quelques millions manquants.

Bon, on se moque de Marvel mais le film de James Cameron avait également été proposé plus d'une fois dans les salles obscures par la 20th century fox...