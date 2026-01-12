Le prix de Supergirl: Woman of Tomorrow #1 s'envole

Merci, le film du DCU !

Qui a dit que le cinéma n'influençait pas la vente de comics ? Bon, d'accord. L'influence est minime mais qui dit minime dit influence tout de même.

Nous en avons la preuve aujourd'hui encore avec le prix de Supergirl: Woman of Tomorrow qui s'envole actuellement aux Etats-Unis. Avec l'arrivée imminente du film, certains en ont profité pour mettre en vente quelques exemplaires de la série et visiblement, ils trouvent preneur et ce, à un bon petit prix.

Ainsi, Supergirl: Woman of Tomorrow #1 vient de se vendre à 96$ sur ebay. En parallèle, le set complet (soit les huit numéros de la mini-série) ont également trouvé preneur pour 239$. Un autre exemplaire noté 9.8/10 en terme de qualité est parti à 270$ tandis qu'un dernier, signé de Tom King, est quant à lui parti à 425$.

Pour rappel, Supergirl: Woman of Tomorrow est écrit par Tom King et dessiné par Bilquis Evely. S'il a été annoncé dans un premier temps que le film Supergirl en serait une adaptation, il a été annoncé, depuis, que le comics ne sera finalement qu'une source d'inspiration et que le film suivrait son "propre chemin".

Pour rappel, Supergirl est attendu le 26 juin 2026.

