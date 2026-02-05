Paul Dano s'exprime sur les critiques de Quentin Tarantino

Tarantino n'y avait pas été de main morte

Souvenez-vous, c'était début décembre. Quentin Tarantino, qui n'a jamais été du genre à se contenir, avait pris la parole afin de dézinguer deux-trois acteurs. Dans le lot, il y avait Paul Dano autrement dit le Sphinx dans le film The Batman. A son sujet, le réalisateur de Reservoir Dogs n'avait pas été très tendre :

[Dano] est nul, mec. C'est le faible du lot. Austin Butler aurait été merveilleux dans ce rôle. C'est juste un type tellement faible, faible, inintéressant. Le putain d'acteur le plus faible du SAG (ndlr : Screen Actors Guild Awards) [rire].

Finalement, cette histoire est revenue sur le tapis lors du Sundance Film Festival. L'acteur y avait été invité dans le cadre des 20 ans du film Little Miss Sunshine et, bien sûr, il lui a été demandé ce qu'il pensait de la déclaration de Tarantino. Tout d'abord, c'est sa collègue Toni Collette qui a pris la parole :

On va vraiment aller sur ce terrain-là ? On emmerde ce mec ! Il devait être défoncé. C'était juste bizarre. Qui se comporte de la sorte ?

De son côté, Dano a voulu gardé le silence mais il s'est finalement exprimé. Par contre, il n'a pas parlé de Tarantino mais plus du soutien qu'il a reçu de la toile :

C'était vraiment très gentil. J’étais également incroyablement reconnaissant que le monde ait pris la parole en ma faveur, ce qui m’a évité d’avoir à le faire.

Pour rappel, The Batman Part 2 est attendu pour le 1er octobre 2027. Nous ignorons encore si Paul Dano reprendra son rôle de l'Homme Mystère.