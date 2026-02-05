  1. Accueil
  2. DC Comics
DC Comics

Paul Dano s'exprime sur les critiques de Quentin Tarantino

Par Jeff Source: Cbm 05/02/2026 10:43 0
Tarantino n'y avait pas été de main morte

Souvenez-vous, c'était début décembre. Quentin Tarantino, qui n'a jamais été du genre à se contenir, avait pris la parole afin de dézinguer deux-trois acteurs. Dans le lot, il y avait Paul Dano autrement dit le Sphinx dans le film The Batman. A son sujet, le réalisateur de Reservoir Dogs n'avait pas été très tendre :

[Dano] est nul, mec. C'est le faible du lot. Austin Butler aurait été merveilleux dans ce rôle. C'est juste un type tellement faible, faible, inintéressant. Le putain d'acteur le plus faible du SAG (ndlr : Screen Actors Guild Awards) [rire].

Finalement, cette histoire est revenue sur le tapis lors du Sundance Film Festival. L'acteur y avait été invité dans le cadre des 20 ans du film Little Miss Sunshine et, bien sûr, il lui a été demandé ce qu'il pensait de la déclaration de Tarantino. Tout d'abord, c'est sa collègue Toni Collette qui a pris la parole :

On va vraiment aller sur ce terrain-là ? On emmerde ce mec ! Il devait être défoncé. C'était juste bizarre. Qui se comporte de la sorte ?

De son côté, Dano a voulu gardé le silence mais il s'est finalement exprimé. Par contre, il n'a pas parlé de Tarantino mais plus du soutien qu'il a reçu de la toile :

C'était vraiment très gentil. J’étais également incroyablement reconnaissant que le monde ait pris la parole en ma faveur, ce qui m’a évité d’avoir à le faire.

Pour rappel, The Batman Part 2 est attendu pour le 1er octobre 2027. Nous ignorons encore si Paul Dano reprendra son rôle de l'Homme Mystère.

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

The Batman

The Batman
Réalisateur : Matt Reeves
Sortie : 02/03/2022

Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au coeur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance - Alfred Pennyworth, le lieutenant James Gordon - pa...

La rédac vous recommande

Justice League

[Dossier] Justice League : Des New 52 à leur Mort : Période New Justice/Scott Snyder & co

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0