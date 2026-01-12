Action Comics #1 retrouve sa place de comics le plus précieux au monde avec une vente à 15 millions de dollars

Il retrouve son record

Au mois de novembre, nous vous expliquions qu'Action Comics #1, célèbre pour présenter aux américains pour la toute première fois le personnage de Superman, avait été détrôné par un autre numéro. Deux mois plus tard, sachez qu'Action Comics #1 a retrouvé sa place de numéro #1. En effet, une nouvelle vente aux enchères a eu lieu. Là, un exemplaire du célèbre comics s'est vendu à pas moins de 15 millions de dollars. Ce dernier avait été jugé en excellent état puisqu'il a obtenu la note de 9/10.

Pour rappel, la dernière fois qu'un numéro Action Comics avait établi un record, il s'était vendu à 6 millions de dollars. Autrement dit, il vient de se vendre 2.5 fois plus cher.

Ceci nous donne également un nouveau classement des comics les plus chers jamais vendus :

Action Comics #1 : 15 millions de dollars

Superman #1 : 9.12 millions de dollars

Amazing Fantasy #15 : 3.6 millions de dollars