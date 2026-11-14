Notre avis sur VisionQuest

Qu'en avons-nous pensé ?

Ce recoin du MCU est-il encore intéressant à explorer ? Avec WandaVision et Agatha All Along, ce bout d'univers partagé a fait son petit bout de chemin. Est-ce que la série arrive à donner une conclusion à ces personnages et à leurs histoires ? Et bien en dépit d'attentes assez faibles, il semblerait que la qualité soit au rendez-vous.

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity