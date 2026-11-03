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DC Comics et Matt Fraction teasent la mort de Bruce Wayne

Par Source: AIPT 0
DC Comics et Matt Fraction teasent la mort de Bruce Wayne
L'assassinat de Bruce Wayne !

Bruce Wayne doit disparaître. C'est ce que met en avant le comics Batman : Gargoyles de Rafael Grampa sorti le mois dernier. Une idée qui, visiblement, va avoir un petit écho du côté du prochain numéro Batman de Matt Fraction. En effet, le scénariste, via la preview, nous tease la mort de Bruce Wayne (ouais, rien que ça).

Voici le synopsis :

L’ASSASSINAT DE BRUCE WAYNE, partie 1 ! Le rythme ne ralentit pas pour le justicier masqué au lendemain des événements de « Bad Seeds » : six assassins débarquent à Gotham avec une cible en ligne de mire : le play-boy milliardaire Bruce Wayne. Tout se jouera lors du « El Granda Gala Enmáscarado » et, avant la fin de la soirée, Bruce Wayne mourra sous les yeux du monde entier. Il est temps pour Batman de passer à l’action…

Bon, on ne va pas se mentir, le synopsis prête à sourire. Par contre, la cover est très sympa. Vous la trouverez ci-dessous suivie des premières planches du numéro :

Adrien L.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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