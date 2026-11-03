X-Men : Ben Wang (Hunger Games, Karaté Kid) en discussion pour tenir le rôle d'Iceman / Bobby Drake

Une annonce bientôt ?

Selon Deadline, l'acteur Ben Wang serait actuellement en discussion pour obtenir un rôle dans le prochain opus X-Men. Et pas n'importe quel rôle puisqu'il s'agirait d'Iceman / Bobby Drake (Iceberg en VF), l'un des membres fondateurs des X-Men. Si tel est le cas, cela confirmerait également une rumeur de longue date qui stipulait que les producteurs ne seraient pas contre l'idée d'avoir un acteur asiatique afin d'incarner Bobby Drake à l'écran. A présent, reste à savoir si les discussions vont se conclure de manière positive ou non.

Pour rappel, le rôle était tenu par Shawn Ashmore jusque-là. Nous l'avions vu à quatre reprises de 2000 à 2014.

Pour en revenir à Ben Wang, vous l'avez peut-être vu dans The Long Walk, Karate Kid : Legends et American Born Chinese. Il sera également à l'affiche du prochain Hunger Games.