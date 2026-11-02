James Gunn confirme que la série autour d'Amanda Waller est toujours en développement

Pas validée mais pas encore abandonnée

L'avenir du DCU est assez flou. Non pas qu'il soit incertain mais il est vrai qu'au niveau des projets validés (ou, en tout cas, communiqués), c'est relativement mince pour le moment. Après tout, il a déjà été confirmé qu'il n'y avait aucune série live de prévue après The People vs Gorilla Grodd, et niveau cinéma, il n'y a rien de prévu après Man of Tomorrow non plus. De là, il n'est pas exagéré de dire que, hors séries et films animés, il y a un gros point d'interrogation quant aux futurs projets de l'écurie DC. Et malheureusement, la série autour du personnage d'Amanda Waller est assez représentative de la dimension incertaine des projets DC sur nos écrans.

Pour rappel, le projet avait été annoncé dès 2022. Trois ans plus tard, les annonces sont tellement minces que James Gunn se voit obligé de déclarer que si certains trucs avancent plus vite que d'autres, le projet Waller n'est pas le plus rapide des projets.

Aujourd'hui, nous avons enfin des nouvelles de la série TV. Mais malheureusement, c'est uniquement pour dire que rien n'a changé. Voici ce que James Gunn a déclaré :

Viola souhaite poursuivre l'aventure. Nous travaillions activement au développement d'une série sur Waller, mais nous n'avons jamais donné le feu vert car le projet n'a pas atteint le niveau que nous espérions. Cela ne signifie pas pour autant que le développement est définitivement abandonné.

Bon, au moins, elle contredit l'annonce Variety qui expliquait que la série n'était plus en développement.

Que pensez-vous de ce projet ? Avez-vous envie d'une série autour du personnage d'Amanda Waller ?