Fin du run de Taylor et Janin sur Detective Comics

Avec l'arc Clark Kent: Murderer

L'image ci-dessous a été diffusée par DC Comics, et annonce la fin du run de Tom Taylor et Mikel Janín sur Detective Comics. Dans le Detective Comics #1115 commencera l'arc intitulé Clark Kent: Murderer. Celui-ci fera 6 numéro, et marquera la conclusion du run des deux auteurs. A priori, ça voudrait dire un changement d'équipe en mai 2027. Perso, je suis un peu triste, j'ai beaucoup aimé ces histoires de Batman écrites par Taylor, qui complétaient bien la série principale Batman.

Voici les détails pour les deux prochains numéros :

DETECTIVE COMICS #1115

Scénario : Tom Taylor

Dessin/Couverture : Mikel Janín

CLARK KENT: MURDERER COMMENCE ! Clark Kent, meurtrier ?! Le humble reporter Clark Kent est accusé de meurtre ! Incarcéré et en attente de son procès, il reçoit la visite du seul homme capable de le blanchir : Batman ! Mais lorsque le Détective Noir rassemble des preuves pour libérer son ami, il découvre davantage d'éléments accablants pour Clark que de preuves de son innocence. Le plus grand détective du monde fait face à l'une des enquêtes criminelles les plus difficiles, et les plus personnelles, de sa carrière, dans ce nouvel arc de Tom Taylor et Mikel Janín qui pourrait redéfinir à jamais la relation des World's Finest !

4,99 $ - 18/11/2026

DETECTIVE COMICS #1116

Scénario : Tom Taylor

Dessin/Couverture : Mikel Janín

CLARK KENT: MURDERER SE POURSUIT ! Clark Kent étant toujours derrière les barreaux, Batman s'efforce de découvrir la vérité sur le meurtre qui a conduit à son incarcération. Mais à mesure que le mystère de cette affaire s'épaissit, le Détective Noir se retrouve face à des preuves qui le forcent à se poser l'une des questions les plus difficiles de sa vie : Clark Kent a-t-il vraiment commis un meurtre ?

4,99 $ - 16/12/2026