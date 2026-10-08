Un tableau Lego Joker et 2 batmobiles à venir

Jock à l'honneur

Lego a annoncé des nouveautés du côté de Batman pour 2027. Le set le plus impressionnant est un tableau qui reproduit la couverture du Detective Comics #880 sorti en 2011. Il s'agit d'un dessin très populaire de Jock, et la version Lego a la bonne idée de donner du relief avec des chauves-souris qui semblent sortir du cadre. Les dimensions sont de 38 cm de large sur 51 cm de haut, et le prix de 169,99€ pour 1849 pièces.

Les deux autres sets sont plus classiques. Il s'agit encore une fois de batmobiles, mais cette fois en version compacte. La première est celle du film Batman le Défi (Batman Returns), accompagné de la voiture canard du Pingouin. Il faudra compter 59,99€ pour 672 pièces. Et la seconde batmobile est celle du jeu vidéo Batman Arkham Knight. Elle coutera 29,99€ pour 317 pièces.

Ces trois Lego peuvent déjà être précommandés pour une sortie au 1er janvier 2027.