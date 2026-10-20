Des saisons 3 et 4 pour Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Avant même la sortie de la saison 2

La saison 2 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man (Votre fidèle serviteur Spider-Man en VF) arrivera le 13 janvier prochain. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas sortie qu'on ne peut pas confirmer les saisons 3 et 4 ! C'est probablement ce qu'a pensé le showrunner Jeff Trammell, puisqu'il a dit dans une interview pour Collider :

Je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire, et personne ne m'arrête, alors je vais le dire : on travaille déjà sur les saisons 3 et 4 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Il a fallu attendre 2 ans entre les saisons 1 et 2, et Marvel Television semble vouloir réduire les délais pour les prochaines saisons. Dans un autre passage de l'entretien, Trammell a confirmé que la saison 2 "démarrera sur les chapeaux de roue" en abordant les cliffhangers laissés en suspens, et en introduisant d'importants nouveaux personnages. Voilà comment il présente la saison 2 :

Je suis vraiment enthousiaste à l'idée que le public en découvre davantage sur Nico Minoru cette saison. Elle occupe une place importante dans la saison 2, et je pense que les gens vont vraiment adorer ce qu'on fait avec elle. Eddie Brock, je suis un énorme fan d'Eddie Brock. Il a été annoncé que Josh Keaton l'incarne, donc j'ai hâte que les gens découvrent ce qu'il en fait. Norman a aussi quelques projets dont je suis très enthousiaste.

Il faut aussi rajouter Venom, le Docteur Octopus, Spider-Gwen... Il y a de quoi raconter, et la série n'a pas peur de s'attaquer aux personnages les plus emblématiques.