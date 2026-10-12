[NYCC] La saison 2 de Votre fidèle serviteur Spider-Man débutera le 13 janvier 2027

C'est officiel !

Jusque-là, nous n'avions qu'un très vague "janvier 2027". Aujourd'hui, ou plutôt grâce à une annonce faite à la Comic-Con il y a quelques jours, nous avons enfin la date de retour de l'animé Votre fidèle serviteur Spider-Man. Ainsi, la saison 2 débutera le 13 janvier 2027. Oui, l'attente aura été longue mais, au moins, il a déjà été confirmé qu'à l'avenir, cela sera bien une saison par an. Pis bon... ils nous avaient promis une saison 2 plus grande et plus fun. Cela vaut bien quelques mois d'attente... non ? Bon... au moins, j'aurai essayé !

Pour finir, notez également qu'une nouvelle affiche a été dévoilée. La voici :



Pour aller plus loin :