Festival d'Angoulême : Le groupe Morgane organisera la prochaine rencontre BD

Le projet présenté par Morgane à l'ADBDA a été retenu

Le Festival de la BD d'Angoulême aura été un gros morceau de l'actualité l'an dernier (vous en trouverez d'ailleurs un recap ici hyperlien : radio coast city : festival de la BD d'angouleme quand les éditeurs coupent la tête du roi ). Et malgré cela, l'avenir de l'événement restait toujours aussi incertain. 'Fin... incertain... oui et non. Tout dépend de ce que vous avez en tête. Concernant le Festival International de la BD d'Angoulême, c'est bel et bien terminé. Ce nom appartenant à 9emeArt+, les anciens organisateurs, le FIBD tel que nous le connaissons ne reviendra pas. Par contre, pour ce qui est de la place laissée vacante suite à l'arrêt dudit festival, là, cela avance bel et bien. C'est donc Morgane qui aura la lourde tâche de mettre sur pied un tout nouveau festival et, soyons honnêtes, de nous faire oublier un très mauvais souvenir laissé dans le milieu de la culture. Plus particulièrement, ce sont Marie Parisot, ancienne directrice commerciale/marketing de Dargaud et Céline Bagot, ancienne employée de 9eArt+ et fondatrice du Pop Women Festival (ndlr : un bon point lorsque l'on sait que le festival a déjà été accusé de sexisme par le passé) qui vont s'y atteler.

Voici ce qu'a déclaré l'ADBDA (association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême) à propos du projet présenté par Morgane :

Le projet présenté par Morgane répond aux attentes exprimées par les professionnels [...] et par les partenaires publics réunis au sein de l’ADBDA pour la réalisation d’un événement à la hauteur des enjeux actuels de la filière : en termes de ligne artistique, de représentation de la diversité des esthétiques de la bande dessinée, d’organisation des prix, de dimension internationale, ou encore d’offre d’éducation artistique et culturelle et d’inclusion de tous les publics. Une attention particulière a été apportée à la place centrale des autrices et auteurs, à la représentation de tous leurs métiers, à l’accompagnement professionnel des jeunes talents. Le futur organisateur a dû démontrer ses capacités économiques et d’autofinancement, mais aussi sa déontologie et la responsabilité sociétale dont il fera preuve dans toutes ses pratiques.

Pour ce qui est de 9eArt+ et de l'Association du FIBD, ils sont toujours face à l'ADBDA et les pouvoirs publics mais l'audiance a été reportée au 20 mai. L'attaque en justice menée par Frank Bondoux (9emeArt+) et de Delphone Groux (Association du FIBD) est donc toujours en cours.