Dark Horse annonce deux titres Usagi pour le mois de janvier

Space Usagi: Warrior #1 et Usagi Yojimbo Winter

On termine les sollicitations de Dark Horse pour le mois de janvier avec deux titres estampillés Usagi. On commence avec Space Usagi: Warrior #1. Il sera écrit et dessiné par Stan Sakai et Shawn Daley. Ce sont également ces derniers qui réaliseront la cover.

Voici le synopsis :

La trilogie originale Space Usagi se poursuit en couleur ! Après la mort inattendue de son père, le jeune seigneur Kiyoshi se donne pour mission de consolider son règne et de récupérer le trésor caché du clan Shirohoshi, avec à ses côtés son ami et protecteur, Miyamoto Usagi. Mais lorsque des pirates de l'espace et des extraterrestres capables de changer de forme viennent perturber cette quête, une mission qui s'annonçait simple se transforme en un combat où se jouent la vie, la mort et l'honneur ! Par ailleurs, une histoire inédite en trois parties, signée Shawn Daley, met en scène Usagi, alors qu'il se retrouve bloqué sur une planète étrange où des cristaux indestructibles dissimulent un sombre secret.

Space Usagi: Warrior #1 sortira le 6 janvier 2027 pour 6.99$.

Le deuxième titre est le one-shot Usagi Yojimbo Winter. L'équipe créative sera composée de Stan Sakai, Zack Rosenberg et Jared Cullum. Aux covers, nous aurons de nouveau Sakai et Cullum accompagnés cette fois par Julie Sakai.

Voici le synopsis :

En apprenant à façonner des sphères décoratives « Doradango » selon une tradition ancestrale, Usagi découvre une leçon sur la patience, la pratique et le sens des choses. Un rappel que la beauté, dans sa simplicité, peut exiger toute une vie pour être perfectionnée. Pour Kaito et Yu, les fêtes prennent une tournure inattendue lorsque le dîner de réveillon d’un orphelinat est pris pour cible par un gang de rue local. S’ensuit une course-poursuite effrénée — et riche en calories — à travers les rues enneigées d’Osaka, qui aboutit à un dénouement pour le moins chaotique. Ailleurs, des bûcherons au format « chibi » peinent à préparer le repas du Nouvel An. Mais, par une nuit enneigée, un geste de bienveillance débouche sur une surprise extraordinaire. • Trois récits réunis dans un numéro spécial hiver incontournable !

Le one-shot sera proposé à la vente le 27 janvier 2027 pour 5.99$.