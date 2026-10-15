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[Sorties Comics] Jeudi 15 octobre

Par CaptainMDCU 15/10/2026 00:00 0
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Les sorties du jour

Précieux débris
15/10/2026 -
(Pas de note)
- Delcourt
Precious Rubbish de Kayla E. est un roman graphique expérimental dessiné dans un style qui fait référence à l'esthétique des bandes dessinées pour enfants des années 1950 et raconte l'histoire d'une enfance marquée par la violence de sa mère, la pauvreté de sa famille et l'inceste. Jouant avec la forme bande dessinée, à la façon d'un Chris Ware, Kayla E. reprend l'univers du jeu pour exorciser des traumas enfouis et, enfin, les dépasser.
27.95 €
Précieux débris
La Fille d'octobre T01
15/10/2026 -
(1 note)
- Delcourt
Premier tome d'une trilogie, La Fille d'octobre est un récit initiatique, plein de mélancolie, dans lequel on trouve des fées, des ogres et de la magie ainsi que des ambiances que les fans de Miss Peregrine et les Enfants particuliers - le roman de Ransom Riggs - ne désapprouveront pas. Automne Ackerman est une jeune fille qui a grandi en croyant aux fées, à la magie et aux princesses capables de terrasser des dragons. Mais Automne vient d'avoir dix-huit ans, et elle se demande si son job de serveuse au café de sa petite ville est tout ce que son avenir peut lui offrir. Un soir, dans la ruelle derrière le café, elle rencontre Barnaby, son ami imaginaire d'enfance. Et le monde d'Automne bascule.
18.5 €
La Fille d'octobre T01

CaptainMDCU

Eh oui, c'est bien moi, le GRAND Captain MDCU ! Le Vigilant costumé de MDCU. Soyez sage, sinon j'interviendrais ! Mes goûts en comics ? je déteste Batman (un faible), Superman (son costume est naze) et Iron Man (pfff, se battre avec une armure, pourquoi pas un tank tant qu'on y est ?!). J'adore les personnages de Wonder Woman, Supergirl, Power Girl et Catwoman. J'aime aussi beaucoup les Tortues Ninja (braves petites bêtes...) et The Walking Dead (ça me fait marrer de voir comment les humains galèrent à poutrer 3-4 pov' zombies).

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