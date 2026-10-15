Twitch du 15/10 : Digger, le New-York Comic-Con 2026 et Notre salut

Bonjour à tous,
Le prochain live Twitch, c'est ce soir 20h !
Nous commencerons avec notre avis sur le film Digger. Plutôt apprécié par la critique, c'est pourtant une catastrophe au box-office. Qu'en avons-nous pensé ? Ensuite, actu oblige, nous reviendrons sur les plus grosses annonces de la New-York Comic-Con 2026. Que pouvons-nous retenir de cette édition ? A-t-elle été à la hauteur ? Enfin, nous rebasculerons du côté des films avec notre avis sur Notre salut.
Je vous dis à ce soir à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !
Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.
Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :
Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity
Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160
Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity
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