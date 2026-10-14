Sebastian Stan (Bucky Barnes) déclare ne pas savoir s'il sera dans Avengers: Secret Wars

Beaucoup de gens seraient dans l'attente

Actuellement, on parle beaucoup de Sebastian Stan par rapport à son rôle mystère dans The Batman part II. Mais bien évidemment, l'acteur roumano-américain reste avant tout connu pour son rôle de Bucky Barnes au sein du MCU. Un rôle qu'il reprendra encore fin d'année pour Avengers: Doomsday mais pour ce qui est de la suite, cela semble déjà plus incertain. C'est lors d'une interview avec IndieWire qu'il révèle qu'il n'a pas encore été contacté pour Avengers: Secret Wars et ce, d'après lui, il est loin d'être le seul. Voici ce qu'il a déclaré :

Je sais qu'il y a cet autre film dont le tournage est prévu pour l'année prochaine, mais je n'en ai pas entendu parler. Beaucoup de gens attendent de voir quand cela va se concrétiser. Je ne sais pas si c'est déjà au programme. J'accorde une grande importance à la loyauté. C'est peut-être parce que je suis du signe du Lion. Je suis reconnaissant pour ce que cet univers m'a apporté. Il m'a offert une certaine continuité et m'a permis de durer pendant de nombreuses années. Je n'ai jamais fait partie des "cinq de départ" à proprement parler ; j'ai toujours été un remplaçant. Je pense que cela a prolongé ma carrière là-bas. Et cela m'a aussi permis d'aller jouer pour d'autres équipes.

Affaire à suivre...