[NYCC] Dark Horse annonce un comics Baldur's Gate 3 par Alyssa Wong et Vincenzo Carratu

Astarion Ancunín traque un tueur dans les rues de Waterdeep

Bonne nouvelle pour les amateurs du jeu vidéo Baldur's Gate 3 puisque Dark Hose a annoncé l'arrivée d'un comics basé sur l'univers du jeu. Il marquera les premières apparitions en bande dessinée d'Astarion, Shadowheart ou encore Karlach.

La série est présentée comme étant régulière avec un premier arc qui se composera de six numéros et dans lequel nous suivrons Astarion Ancunín alors qu'il traque un tueur dans les rues de Waterdeep. A noter également que d'autres arcs sont déjà prévus avvec Karlach, Wyll, Shadowheart, Gale et Lae'zel, tandis que de nombreux autres visages familiers devraient également faire leur apparition au fur et à mesure.

voici les images :