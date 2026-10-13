[NYCC] DC Comics annonce Swamp Thing: Hallowed Ground par Steve Fox et Riccardo Federici

Une nouvelle mini-série chez DC

C'est lors du panel DC Next de la NYCC que DC Comics a annoncé la chose. En 2027, un nouveau projet signé Steve Foxe et Riccardo Federici va voir le jour. Il s'agit de Swamp Thing: Hallowed Ground. Le titre est présenté comme une histoire d'horreur indépendante qui sera proposé au format prestige. L'histoire, tournée vers l'horreur, doit s'intéresser aux connexions entre le Green et des lieux spirituels humains. Néanmoins, l'argument de vente principal reste sans doute les auteurs puisque nous aurons Steve Fox au scénario (connu pour se soeuv res teintées d'horreur) et Riccardo Federici au dessin (qui a déjà bossé sur l'univers Swamp Thing).

Voici quelques images :

Sortie en février 2027.