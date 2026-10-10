[NYCC] Marvel tease un évènement pour juin 2027, 1 DAY

Demain n'est qu'à un jour

Lors d'un panel de la NYCC, Marvel a lancé un mystérieux teaser, annonçant quelque chose d'important en juin 2027. Le nouveau rédacteur en chef de Marvel, Stephen Wacker, a donné ce message inquiétant :

Ce mois de juin, demain n'est qu'à un jour. Réservez la date. Personne n'est assuré d'avoir un avenir.

L'image qui accompagne l'annonce montre 1 DAY, ainsi que la date de juin 2027. Fait intéressant, l'arrière-plan reprend des illustrations de plusieurs comics Marvel importants, dont Amazing Spider-Man #1000, X-Men United ou Thor #800. On y trouve également la nouvelle série Captain Marvel, récemment annoncée, de G. Willow Wilson et Rachael Stott, qui sera lancée en mai 2027. Voilà, débrouillez-vous avec ça ! Aucun moyen de savoir si c'est l'annonce d'un crossover, une initiative éditoriale ou autre chose. Moi je mise sur l'event de l'été de Marvel, et vous ?