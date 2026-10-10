[NYCC] Nouvelle série par Captain Marvel par G. Willow Wilson et Rachael Stott

Pour mai 2027

Lors d'un panel de la NYCC, Marvel a annoncé l'arrivée d'une nouvelle série régulière pour Captain Marvel. Elle débutera en mai 2027, avec G. Willow Wilson au scénario et Rachael Stott au dessin. Les évènements de la série découle du prochain run de Chip Zdarsky et Marco Checchetto sur Avengers.

Après Avengers: Armageddon, Carol Danvers se retrouve clouée au sol et contrainte de remettre en question tout ce qu'elle croit sur le fait d'être Captain Marvel. Son retour demandera d'enfreindre certaines règles, tandis qu'une menace mystérieuse, qui se développe dans l'ombre de l'Univers Marvel depuis des décennies, s'apprête à émerger.

Captain Marvel #1 sortira en mai 2027. Marvel a également dévoilé une illustration promotionnelle de Stott, offrant un premier aperçu de la future série.