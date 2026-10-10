[NYCC] Le plein d'infos sur l'univers Absolute, dont Absolute Justice

L'univers Absolute plus en forme que jamais !

Lors de la NYCC, DC a fait le point sur son univers Absolute durant un panel réunissant les auteurs, et a fait tout un tas d'annonces. La plus notable est probablement celle d'une nouvelle série, Absolute Justice, qui réunira les héros de cet univers. J'onn J'onzz, le Martian Manhunter, sera le moteur de la constitution de l'équipe. Les autres séries continueront en parallèle de celle-ci. A priori, son histoire sera écrite en collaboration avec tous les auteurs de l'univers Absolute. Absolute Justice #1 arrivera en avril 2027, avec Jason Aaron au scénario et Juan Ferreyra au dessin. L'annonce a été accompagné du travail ci-dessous, avec ce texte :

Des ténèbres, un nouveau monde de héros s'est levé. Et avec eux est venu l'espoir. Ce fut une erreur. Les véritables maîtres de ce monde ont un message à vous adresser. Abandonnez tout espoir.

Snyder a parlé un peu de ses projets pour Absolute Batman. Le numéro 25 marquera l'affrontement avec le Joket, avec une grosse révélation. Les auteurs ont essayé de montrer toute une mythologie qui se met en place, notamment avec Ark M, sans trop en dire. Concernant Absolute Batman #26, il a été annoncé un nouveau dessinateur, Cliff Chiang, et Barbara Gordon sera au centre du numéro.

Absolute Superman #25 marquera l'affrontement final avec Brainiac. Les 3 dessinateurs associés à la série participeront au numéro. Après ça, la série va prendre de l'ampleur, avec un voyage de Superman dans l'espace. La raison sera donné dans Absolute Superman #25, et il y a des histoires à différentes périodes qui seront racontées.

Du côté d'Absolute Wonder Woman, Absolute Cheetah va être introduite dans la série, et sa relation avec Diana va beaucoup changer, Barbara lui reprochant de l'avoir laissé tomber. La version Absolute de Silver Swan a aussi été montrée. La série s'intéressera aussi aux personnages secondaires, comme Steve Trevor ou Hecate. Absolute Wonder Woman #25 sera aussi un numéro spécial de 30 pages.

Le prochain arc d'Absolute Green Arrow nous montrera plus le point de vue du héros, et introduira un nouveau mystère. Il y aura aussi un one-shot pour Black Canary. Du côté d'Absolute Flash, le dessinateur a présenté son design de la version Abolute de Cyborg. Absolute Green Lantern #19 promet une révélation majeure. Tout sera prêt pour accueillir d'autres personnages, notamment Kyle Rayner.

Ewing a abordé la manière dont l'univers Absolute gère la mythologie DC, notamment sa notion d'héritage, en particulier la JSA. Cet univers ayant été façonné par Darkseid, de nombreux héros plus anciens ont été tués ou corrompus. Cela signifie que la génération actuelle de héros ne peut pas compter sur ses prédécesseurs pour arriver et les sauver.

Avec Absolute Justice qui réunit ses héros, les mystérieuses Arks du Joker qui menacent l'univers au sens large, et les numéros #25 anniversaires qui approchent pour plusieurs titres phares, l'univers Absolute se prépare à une expansion majeure.