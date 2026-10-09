IDW annonce la série TMNT: The First Ronin

Après The Last Ronin

Après TMNT: The Last Ronin, les tortues ninja vont explorer le passé. Dans la même optique, IDW Publishing a annoncé l'arrivée prochaine de TMNT: The First Ronin, une mini-série en 5 numéros qui débutera en mars. Le scénario (et le découpage des planches) sera de Stan Sakai, le créateur d'Usagi Yojimbo, et le dessin de Soo Lee, lauréate du prix Bram Stoker.

L'histoire, située dans le Japon des années 1600, suit le général Kameyama, guerrier redoutable et stratège militaire engagé dans une guerre en apparence perdue d'avance. Lorsque ses alliés tombent et qu'il devient le dernier survivant, quatre mystérieux yōkai ressemblant à des tortues humanoïdes surviennent pour renverser le cours de la bataille. Mais leur intervention n'est que le début : une guerre surnaturelle bien plus vaste se profile.

À la différence des tortues ninja classiques, celles de Sakai puise dans le folklore japonais, avec de nouveaux designs et une nouvelle mythologie. Vous pouvez en voir un premier aperçu sur la couverture ci-dessous. Il y aura donc du Ronin en 2027, puisqu'il est aussi prévu TMNT: The Last Ronin III - Return for New York, le dernier volet de la saga.