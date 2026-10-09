[NYCC] Hide Nor Hair, une nouvelle série Vertigo

Un comics d'horreur original

DC a annoncé une nouvelle série Vertigo, intitulée Hide Nor Hair. Elle sera écrite par Adam Smith et dessiné par Bob Quinn. Les auteurs ne sont pas des débutants, mais c'est leur premier gros projet DC. Il s'agit d'un comics d'horreur se déroulant durant la grande période des films noirs à Hollywood.

L'histoire assez originale, puisqu'on suivra un gars des effets spéciaux chargé de créer des masques de monstres pour les films d'horreur. Les choses vont alors déraper lorsque les masques vont prendre vie et commencer à attaquer des innocents. Pas plus de détails, mais un petit film qui présente le comics, et surtout quelques planches :