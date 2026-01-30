[Preview VO] Bleeding Hearts #1 de Deniz Camp

Il est un zombie heureux... jusqu'au jour où son cœur se remet mystérieusement à battre !

La preview VO de Bleeding Hearts #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Deniz Camp et dessiné par Stipan Morian. Edité par DC Vertigo, il sortira ce 11 février pour 3.99$.

Les zombies ont gagné – et dix ans après la chute de l'humanité, ils sont la forme de vie (ou de non-vie) dominante sur Terre. Ils ont développé leurs propres coutumes, leur propre langue, leur propre société. Souris-Pique-Ballonne-de-Golf-À-Traverser-Un-Trou-Dans-La-Tête (« Pique » pour les intimes) est un membre apprécié de sa communauté, et avec son frère d'armes Mush, il est heureux de parcourir le seul monde dont il se souvienne… jusqu'au jour où son cœur se remet mystérieusement à battre. Et en un clin d'œil, les premiers humains qu'il voit ne ressemblent plus à de la nourriture, mais à… des amis ? L'équipe derrière 20th Century Men, le projet audacieux qui a propulsé l'auteur Deniz Camp et le dessinateur Stipan Morian au sommet de l'industrie de la bande dessinée, s'est réunie pour vous offrir un monde régi par une logique impitoyable de tuer ou d'être tué, opposée aux exigences d'un cœur qui bat, saigne et qui vibre d'émotions !

Pour rappel, de nombreux numéros #1 US sont chroniqués dans notre rubrique "Les numéros #1 de la VO" :