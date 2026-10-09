[NYCC] Joker/Harley : Malicious Intent arrivera finalement en 2027

La suite de Joker/Harley : Criminal Sanity

La mini-série Joker/Harley : Malicious Intent avait déjà été annoncée, mais DC avait annulé sa sortie l'année dernière. Lors de la NYCC, l'éditeur a annoncé qu'elle arrivera en 2027. Elle a été conçue pour être la suite de Joker/Harley : Criminal Sanity, publié en 2029. Nous retrouvons donc la même équipe créative composée de Kami Garcia, Mico Suayan et Jason Badower. Voici comment Garcia la décrit :

Au cœur de notre nouvelle série se trouve l'exploration de la relation entre héros et méchants, et de la finesse de la ligne qui sépare les deux - c'est un intense thriller true crime pour les fans de séries comme True Detective, Mindhunter et Criminal Minds. Mico Suayan et Jason Badower sont de retour avec l'esthétique sombre et crue qu'ils avaient instaurée dans Joker/Harley : Criminal Sanity, et ils ont réinventé certains personnages iconiques de DC d'une manière que, je crois, les fans vont adorer. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes !

Et voici les synopsis des deux premiers numéros :

Joker/Harley : Malicious Intent #1

Scénario : KAMI GARCIA

Dessin : MICO SUAYAN et JASON BADOWER

Couverture : MARTIN SIMMONDS

Couvertures variantes : JAY ANACLETO, PHAN TUAN DAT, RILEY ROSSMO

6,99 $ US | 44 pages | 21,6 x 27,6 cm | 17+

Un an après avoir vaincu le Joker, Harley continue de traquer les tueurs en série - mais plus dans la ville qu'elle protégeait autrefois. Elle a rompu ses liens avec le GCPD et le lieutenant Jim Gordon, et travaille désormais avec des justiciers pour rendre une justice d'une tout autre nature. Mais lorsque les gros titres de Gotham sur une nouvelle série de scènes de crime macabres alimentent la spéculation, et que sa némésis s'échappe d'une manière ou d'une autre d'Arkham pour poursuivre sa série de meurtres, elle se sent obligée de revenir. Jonathan Crane, ancien camarade de classe et actuel directeur de l'Asile d'Arkham, lui assure que le Joker est bien enfermé dans sa cellule... et pourtant, les femmes de Gotham continuent d'être traquées par un tueur qui utilise leurs cadavres pour créer des œuvres d'art. Refusant de retourner au commissariat et à ses contraintes réglementaires, Harley forme une alliance avec des conspiratrices improbables, et ces femmes s'unissent pour sauver les habitants de Gotham City. Kami Garcia, auteure best-seller n°1 du New York Times (scénariste de la série Teen Titans), Mico Suayan (Knight Terrors : Action Comics) et Jason Badower (Wonder Woman '77) reviennent à la version sombre et terrifiante de Gotham qu'ils avaient explorée dans Joker/Harley : Criminal Sanity, nominé au prix Bram Stoker, pour plonger dans l'esprit tordu d'un tueur, de sa disciple, et des femmes qui les abattront ! LA SUITE DE JOKER/HARLEY : CRIMINAL SANITY EST LÀ !

JOKER/HARLEY : MALICIOUS INTENT #2

Scénario : KAMI GARCIA

Dessin : MICO SUAYAN et JASON BADOWER

Couverture : MARTIN SIMMONDS

Couvertures variantes : TK et TK

6,99 $ US | 44 pages | 2 sur 4 | Prestige Plus | 21,6 x 27,6 cm

Harley Quinn est revenue à Gotham pour traquer un tueur en série, mais sans le soutien du lieutenant Jim Gordon, elle est forcée de travailler dans l'ombre. Le Joker commet-il lui-même ces meurtres, ou tire-t-il les ficelles depuis Arkham en semant la terreur par procuration ? Harley n'est pas la seule femme à essayer de le comprendre... mais est-elle prête à s'allier avec une rock star et une cambrioleuse pour obtenir justice ?