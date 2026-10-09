[NYCC] Un série de one-shots pour DC Black Label

Une première vague de 3 titres

Lors du NYCC, DC a tenu une conférence sur ses sorties Black Label. Il a notamment été annoncé une première série de one-shots, dont le principe est de proposer des comics de 48 pages avec des histoires réalisés par des auteurs renommés. A priori, les titres contiendront le nom des auteurs, ou alors DC n'a pas encore révélé les vrais titres des one-shots. Bref, voici les trois premiers à venir : Zatanna par Rachel Dodson & Terry Dodson, Poison Ivy par Amy Reeder et O.M.A.C par Ho Che Anderson & Denys Cowan.

Pour le Poison Ivy, voilà comment Reeder le définit :

C'est vraiment une histoire d'Ivy dans sa propre tête… Elle en a marre du règne animal, des humains... elle pète les plombs.

Concernant OMAC, le choix est osé, notamment parce qu'il s'agit de la version classique d'O.M.A.C. de Jack Kirby. Nous n'avons pas beaucoup plus de détails pour le moment, mais ils arriveront. Lors de la conférence, les créateurs ont également déclaré qu'une partie du plaisir du Black Label résidait dans la liberté créative plus grande que dans un comics DC mainstream.