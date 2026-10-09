James Gunn : des fausses promesses concernant Lanterns refont surface

De visionnaire à marchand de tapis ?

Soit on meurt en visonnaire soit on vit assez longtemps pour se voir endosser le rôle de marchand de tapis ?

Globalement, on ne peut pas dire que Lanterns ait déçu grand monde. Par contre, si on se concentre essentiellement sur les fans de DC, il arrive que les retours soient déjà un peu plus mitigés. Les raisons sont assez nombreuses même si, la plupart du temps, on pointe surtout du doigt le fait que cette série ne soit pas très représentative de l'univers DC et encore moins de l'univers Green Lantern. Néanmoins, depuis quelques jours maintenant, certains d'entre eux critiquent également James Gunn. En cause, une déclaration de ce dernier qui remonte à 2023 et dans laquelle il nous présentait la future série Lanterns. Voici ce que le co-président de DC Studios avait déclaré :

C'est l'histoire de deux Green Lanterns, John Stewart et Hal Jordan. On y croise quelques autres Lanterns, mais il s'agit avant tout d'une série télévisée ancrée sur Terre — un peu à la manière de *True Detective* — mettant en scène deux Green Lanterns, sortes de policiers de l'espace chargés de surveiller le secteur terrestre. Ils y découvrent un mystère terrifiant lié à l'intrigue plus vaste de l'univers DC.

Vous l'aurez compris, ce qui pèche ici c'est... bah à peu près tout en réalité. Bien sûr, une série TV peut changer en cours de route. Il n'est donc pas surprenant de voir des différences. Ici, le problème, c'est surtout qu'il n'y a presque rien de la déclaration de Gunn qui s'est avérée vraie. A moins que Noah soit réutilisé dans le DCU au sens large ce qui, vous en conviendrez, est peu probable, il n'y avait pas de mystère terrifiant lié à l'intrigue de l'univers DC. Quant à présenter Stewart et Jordan comme étant deux policiers de l'espace chargés de surveiller le secteur terrestre... disons que rien n'aurait pu être plus éloigné de la vérité ici aussi. Quitte à lister toutes les contradictions avec la déclaration de Gunn, on notera que le "on y croise quelques autres Lanterns" est également exagéré mais, au moins, ce point avait été corrigé par le showrunner Chris Mundy quelques temps après.

Alors qu'en est-il réellement ? James Gunn s'est-il fait influencé par les showrunners ? Est-il possible que la série change autant en si peu de temps ? Est-ce que le co-président ne serait pas, et assez souvent, trop enthousiaste au point de se faire des films ?

Pour de nombreux fans, il n'y a pas à réfléchir. James Gunn a ses qualités, ses défauts et dans ses défauts, on trouve en tête de liste "marchand de tapis". Et lorsque nous repensons au fait qu'il n'y a pas si longtemps encore, il avait expliqué que des idées clés de la saison 2 de Peacemaker comme Checkmate et Salvation étaient "très liées" à Lanterns, il est difficile de leur en vouloir lorsqu'ils déclarent que Gunn est à la masse.