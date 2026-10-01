Toutes les critiques MDCU de comics d'août et septembre 2026

Pour compléter notre sélection mensuelle

Sur MDCU, nous essayons de vous orienter du mieux que l'on peut dans la jungle des sorties comics. Outre divers guides et articles, tous les mois nous essayons de donner notre avis développé sur une partie des publications du mois. Vous trouverez ci-dessous la liste des critiques publiées sur MDCU durant les 2 mois passés. Elles complètent nos avis de la sélection d'août et de celle de septembre.

Critique de Solo - À la recherche du pardon (Delcourt) par Adrien

"Solo a un univers riche et d'excellentes histoires, mais cet album manque vraiment d'originalité. A réserver aux mordus de l'univers de Solo."

3/5

Critique de Tout ce qui meurt et agonise (Urban Comics) par Jeff

"Un titre osé, assez unique en son genre et à la partie graphique irréprochable."

4/5

Critique d'Uri Tupka et les Dieux (Delcourt) par Adrien

"Uri Tupka est une création passionnante et 100% Mignola. Moins accessible que Hellboy, l’univers qui s’en dégage est encore plus fort, et plus dépaysant. A découvrir !"

4,5/5

Critique de Home Sick Pilots (Urban Comics) par Jeff

"Surprenant, déjanté, original... Home Sick Pilots, c'est la petite bombe punk qui manque à ta bibliothèque."

4/5

Critique de Rick Grimes 2000 (Delcourt) par Adrien

"Rick Grimes 2000 est un bonus qui amusera certains lecteurs de Walking Dead, avec ses beaux dessins et son lot de références, mais l’album reste dispensable."

3/5