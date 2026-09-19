[Review] Rick Grimes 2000

Walking Dead contre les aliens

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de Rick Grimes 2000, écrit par Robert Kirkman, et dessiné par Ryan Ottley. Il sort le 24 septembre pour 12,50 euros.

Au-delà de THE WALKING DEAD, on trouve... RICK GRIMES 2000 ! Et entre nous, RICK GRIMES 2000 est sans aucun doute le récit de THE WALKING DEAD le plus déjanté jamais créé, avec l'incontournable Robert Kirkman au scénario et Ryan Ottley (Invincible) au dessin.

Dans RICK GRIMES 2000, l'apocalypse Zombie a bien eu lieu... Mais elle est d'origine extra-terrestre. Nos héros, Rick, Michonne ou encore Negan sont bien présents... mais dans une version la plus déjantée que vous puissiez imaginer. Dans ce récit complet, aucun personnage n'est à l'abri face au déchainement de violence, d'idées aussi dingues que farfelues et de loufoquerie, le tout imaginé par Robert Kirkman.

Rick Grimes 2000 a été publié dans Skybound X aux Etats-Unis. Il s’agissait d’une mini-série en 5 numéros, publiée en 2021. Delcourt a longtemps hésité à proposer la traduction française, car le titre est assez particulier, comme on va le voir. Pourtant les fans de Kirkman la réclamaient, et la voici enfin. Même si maintenant, l’anniversaire qu’elle fête concerne plus les 15 ans de Skybound.

Le pitch de l’album est simple, mais risqué. Qu’arriverait-il si un monde envahi par les zombies était en plus attaqué par des extra-terrestres ? L’histoire se veut décalée, donnant une version alternative barrée à Walking Dead, tout en rendant hommage aux comics d’avant 2000. Les évènements de Walking Dead sont résumés en une page, puis nous retrouvons Rick qui se réveille dans un lit d'hôpital… Sauf qu’il est dans un vaisseau extra-terrestre ! Vous avez la réf ?

Si vous ne l’avez pas, je pense que cet album n’est pas pour vous. Cet album se destine en priorité aux lecteurs de Walking Dead. En effet, tout va très vite. L’album est court et ne fait qu’une cinquantaine de pages. Les personnages de Walking Dead sont nombreux, avec des références à leur personnalité, mais ne sont jamais présentés ou même introduits. Et certaines pages sont remplies de bulles de textes pour expliquer un peu ce qu’il se passe.

L’album est assez fun, proposant un mélange d’humour et de violence. Même si l’histoire peut sembler grave, tout est à prendre au second degré. Forcément, comme c’est Walking Dead, il y a des morts violentes, mais aussi absurdes. Rajoutez là-dessus plein de références à toutes sortes de média : Star Wars, Witchblade, Spider-Man, etc.

Kirkman s’auto-parodie, et se moque gentiment de sa série. Les personnages sont des caricatures de leurs équivalents de la série Walking Dead. D’ailleurs, beaucoup de lecteurs de Walking Dead réclamaient une explication pour l’apparition des zombies : Kirkman leur en donne une ici, et leur fait, je pense, un joli pied-de-nez !

L’appréciation de cet album va se jouer à la sensibilité que vous avez avec cet humour, rarement hilarant, mais souvent amusant. C’est casse-gueule, et on comprend les hésitations de Delcourt à le publier. En effet, pas sûr que les lecteurs de Walking Dead cherchent ce genre de récit. Il reste cependant un atout incontestable à cet album.

Les dessins sont de l’excellent Ryan Ottley, et même s’il est moins bon que sur Battle Beast, ses planches sont tout de même un régal ! C’est violent et précis. Avec les extraterrestres et son dessin, Walking Dead semble faire un lien pas forcément évident avec Invincible. Même si aucun personnage d’Invincible n'apparaît, nous ne sommes pas loin du crossover !

Si vous désirez vous procurer ce titre et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.