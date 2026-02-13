Encore des covers pour Superman/Spider-Man

Attrapez-les toutes ! Attrapez-les toutes !
Le prochain crossover Marvel / DC, c'est Superman/Spider-Man. Et comme pour le dernier crossover en date à savoir le Batman/Deadpool, cette sortie sera accompagnée par son lot de variant covers. Hier, de nombreuses de ces variant covers ont été dévoilées. L'occasion pour les éditeurs de mettre des duos en avant qu'ils soient logiques ou un peu moins. Voici la liste des artistes qui se sont pliés à l'exercice :
- Kaare Andrews – Superman/Spider-Man
- Terry Dodson – Lois Lane/Mary Jane
- Kyuyong Eom – Superwoman (Lois Lane)/Jackpot (Mary Jane)
- John Giang – Superman/Spider-Man
- Tyler Kirkham – Doomsday/Venom
- Jeehyung Lee – Superman/Venom (Mary Jane)
- Alexander Lozano – Superman/Spider-Man
- Belén Ortega – Power Girl/Punisher
- Gerald Parel – Supergirl/Spider-Gwen
- Lucio Parillo – Superman/Venom
- Yasmine Putri – Luthor/Venom
- Frank Quitely – Superman/Spider-Man
- Bill Sienkiewicz – Superman/Spider-Man
- Nathan Szerdy – Supergirl/Black Cat
- Philip Tan – Supergirl/Spider-Woman (Julia Carpenter)
Et bien sûr, voici les covers :
Pour rappel, le crossover Batman/Deadpool est toujours disponible chez Urban Comics.
