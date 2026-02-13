Encore des covers pour Superman/Spider-Man

Attrapez-les toutes ! Attrapez-les toutes !

Le prochain crossover Marvel / DC, c'est Superman/Spider-Man. Et comme pour le dernier crossover en date à savoir le Batman/Deadpool, cette sortie sera accompagnée par son lot de variant covers. Hier, de nombreuses de ces variant covers ont été dévoilées. L'occasion pour les éditeurs de mettre des duos en avant qu'ils soient logiques ou un peu moins. Voici la liste des artistes qui se sont pliés à l'exercice :

Kaare Andrews – Superman/Spider-Man

Terry Dodson – Lois Lane/Mary Jane

Kyuyong Eom – Superwoman (Lois Lane)/Jackpot (Mary Jane)

John Giang – Superman/Spider-Man

Tyler Kirkham – Doomsday/Venom

Jeehyung Lee – Superman/Venom (Mary Jane)

Alexander Lozano – Superman/Spider-Man

Belén Ortega – Power Girl/Punisher

Gerald Parel – Supergirl/Spider-Gwen

Lucio Parillo – Superman/Venom

Yasmine Putri – Luthor/Venom

Frank Quitely – Superman/Spider-Man

Bill Sienkiewicz – Superman/Spider-Man

Nathan Szerdy – Supergirl/Black Cat

Philip Tan – Supergirl/Spider-Woman (Julia Carpenter)

Et bien sûr, voici les covers :

Pour rappel, le crossover Batman/Deadpool est toujours disponible chez Urban Comics. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.