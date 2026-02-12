[Sorties Comics] Jeudi 12 février

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Les sorties du jour

Night Eaters T02 - Ses petits faucheurs (Pas de note) - Delcourt 12/02/2026 -- Delcourt Milly et Billy connaissent maintenant l'histoire insolite de leur famille et appréhendent peu à peu leurs capacités surnaturelles. Mais un esprit amnésique et sans visage guidée par une étrange poupée hante Milly, une seule question : qui est-elle ? Après la révélation à Milly et Billy Ting de leur véritable nature, les jumeaux ont commencé à explorer leurs pouvoirs. Ils savent maintenant qu'ils font partie d'un monde surnaturel plus vaste et que quelque chose ne va pas, mais alors pas du tout. Tandis qu'Ipo et Keon sont sollicités par la haute société démoniaque, les jumeaux découvrent qu'on ne traite pas avec le monde des esprits impunément... 27.95 €

Rocketeer - Nouvelles aventures T02 (Pas de note) - Delcourt 12/02/2026 -- Delcourt Cette série propose des hommages au personnage créé par Dave Stevens par la crème des auteurs de comics, parmi lesquels Bill SIENKIEWICZ, Colin WILSON, Walt SIMONSON, John BYRNE ou encore Adam HUGUES ! Cet album entièrement inédit propose une série d'aventures palpitantes du Rocketeer ! Il rencontre notamment l'aviatrice pionnière Amelia Earhart. Puis doit combattre un Zero japonais dans le Pacifique Sud. Dans un autre récit, le Rocketeer rencontre un aventurier/archéologue vaguement familier. De quoi faire en sorte que Cliff Secord / Le Rocketeer se jette la tête la première dans les ennuis. 18.5 €