[Review VF] Superman : Les Derniers Jours de Lex Luthor

Edité par Urban Comics

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Superman : Les Derniers Jours de Lex Luthor, écrit par Mark Waid et dessiné par Bryan Hitch. Il sort aujourd'hui (soit le 13 février 2026) pour 18.50€. Il contiendra les titres US Last Days of Lex Luthor #1-3.

Il a passé sa vie à le mépriser, à combattre ses plans machiavéliques... et pourtant, aujourd'hui Lex Luthor est à l'article de la mort, et Superman va tout faire pour le sauver. Il semblerait qu'un héros ne puisse pas vivre sans son antagoniste. À l'instar de Batman et son Joker, Superman ne peut se résoudre à laisser s'éteindre le riche criminel qui donne un sens à sa lutte contre le mal. Mais l'Homme d'Acier sera-t-il capable de trouver le remède à la maladie de Lex Luthor ?

Le Black Label. Il y a tellement de choses à en dire. Sur le papier, cela vend du rêve. Il s'agit d'une collection de l'éditeur Urban Comics un peu à part pour les titres de DC Comics un peu à part. Ici, nous sommes supposés retrouver une sélection de titres hors continuité jugés plus sombres et plus matures. Autant dire que pour de nombreux lecteurs, cette collection vend donc du rêve. Malheureusement, l'éditeur a fini par s'éparpiller avec cette collection qui a fini par avoir des titres que l'on n'arrivait tout simplement pas à caser ailleurs. Bonne nouvelle, avec Superman : Les derniers jours, on est bien dans la définition première d'un titre Black Label !

- Tu as une vision microscopique. Regarde-moi. Concentre-toi. Examine mon système cardiovasculaire. Mon système nerveux. Ma structue cellulaire. Que vois-tu ? - Tu es mourant.

Le principe du récit de Mark Waid est très simple et tient dans le titre : Lex Luthor est mourant. Le super-vilain a tenté tout ce qui lui était accessible pour tenter de se soigner mais rien n'y fait et tout semble indiquer qu'il est condamné. Mais alors... que faire lorsqu'il n'y a plus d'espoir ? Pour Lex Luthor, la solution serait donc d'en retrouver. Et qui mieux que Superman pour incarner l'espoir ? Superman, l'Homme qui fait tout, qui réussi tout. Mais finalement... que se passe-t-il lorsqu'une situation sans espoir finit par rencontrer un symbole d'espoir ?

On ne va pas se mentir, Lex Luthor qui est mourant, cela ne vend pas forcément du rêve. Par contre, Luthor qui veut quand même essayer de se sauver et qui, pour cela, va demander l'aide de Superman qui accepte, là, c'est tout de suite bien plus intéressant. Avec un tel synopsis, les possibilités sont juste sans limites. Et le scénariste va s'en donner à coeur joie ! Visites chez les Amazones, dans le futur, dans d'autres dimensions, dans d'autres systèmes solaires... Superman a des options que Luthor n'a pa, c'est évident. Mais des options qui sont accompagnées de leur lot de personnages refusant d'aider Luthor. Et c'est là tout le coeur du récit. Pourquoi aider Luthor ? Pourquoi lui précisément ? Parce qu'il a demandé à Superman ? Et les personnes qui souffrent et meurent pendant que Superman s'évertue à tenter de sauver Luthor ? Toutes ces questions sont soulevées grâce aux interactions avec les personnages qui voient en Luthor un être humain qui ne mérite pas d'être sauvé. Nous avons également ici quelque chose de très intéressant qui est étudié : la notion de limite. Si Luthor est sur le point de se faire écraser par une voiture, les super-héros interviendraient. Par contre, dans le cas de cette maladie, Wonder Woman ne se sent pas "obligée" d'intervenir. Ici, c'est donc la limite qui est remise en question. Pour Superman, il n'y a pas à réfléchir. Un homme est mourant et peu importe si c'est Lex Luthor : il faut le sauver (ndlr : notons néanmoins qu'il s'agit là de la vision de Superman selon Mark Waid et que tous les scénaristes ne prennent pas nécessairement cette direction). Pour l'Amazone, il y aurait mourant et mourant. Oui, Luthor est mourant, rongé par la maladie et, qui plus est, une maladie qu'il a attrapé à cause de ses choix. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle se sent concernée par la condition de Luthor. Selon elle, sauver quelqu'un n'est pas une obligation notamment lorsque c'est la "nature" qui est à l'oeuvre. Et en plus, c'est Luthor. Donc il y a encore moins de raisons d'intervenir. Toutes ces questions et bien plus sont soulevées à travers le récit. Et c'est ça qui est génial. Superman : Les Derniers Jours de Lex Luthor est un récit mais également une réflexion.

Concernant le récit justement, Waid a également des choses à dire, rassurez-vous. Il y a une dimension road trip puisque Superman multiplie les stratagèmes pour tenter de sauver son pire ennemi mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de construction ou de rebondissement. Après tout, nous parlons de Luthor. L'homme qui ne supporte pas Superman, l'homme qui a toujours un coup d'avance. Il y a de quoi être intrigué. Luthor est mourant, c'est un fait. Mais est-ce que cela veut dire que le milliardaire est honnête dans sa démarche ? Vous l'aurez compris, en terme d'intrigue pure et dure, il y a également de quoi faire.

Tous les jours, à chaque instant, des gens meurent sur Terre parce que Superman n'est pas là pour eux ! Pourquoi serait-ce différent, cette fois ?

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est tenue par Bryan Hitch ce qui est, très souvent, un gage de qualité. C'est le cas cette fois encore avec de très bons dessins que cela soit au niveau des personnages, des créatures ou des décors. Les postures et les mimiques de Superman et Lex Luthor sont, dans cette oeuvre, très importantes et Hitch n'aura pas du tout été décevant. Que cela soit le Superman qui perd ses moyens ou le Lex Luthor au plus bas, tout transpire l'émotion. C'est également grâce à cette approche très humaine que les dernières planches sont sublimées. Mention spéciale à certaines doubles pages qui sont tout bonnement un régal pour les yeux mais également à un autre super-vilain qui fait son apparition dans le dernier chapitre.

En bonus, vous trouverez les planches crayonnées et encrées ainsi que les variant covers.

Si vous désirez vous procurer Superman : Les derniers jours de Lex Luthor et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.