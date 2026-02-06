Tom King dévoile le numéro de Batman que DC Comics a détesté

Et que les fans ont adoré !

Recemment, Tom King a pris la parole au sein du Batman Book Club Podcast pour revenir sur son run sur le personnage de Batman. Plus précisément, il est revenu sur un numéro très connu des fans, celui avec Clay Mann, dans lequel Bruce Wayne, Selina Kyle, Lois Lane et Clark Kent vont à une fête foraine, mais en inversant leurs costumes. Visiblement, ce numéro, plutôt apprecié des fans, n'a pas DU TOUT été au goût de DC Comics.

Il déclaré :

Tout le monde parle du numéro avec le double rendez-vous, c'est celui que j'ai le plus signé, ce qui est dingue parce que j'ai écrit Batman #1, et ils me proposent Batman #37 à la place. DC a détesté ça, ils n'ont pas voulu le faire quand je l'ai proposé. Après l'avoir écrit, j'ai reçu un message cinglant de [Tom s'arrête juste avant de nommer la personne]… "Plus jamais ça, ce n'est pas notre style…" Mon numéro le plus réussi a été détesté et j'ai dû me battre comme un beau diable pour obtenir ce fameux double rendez-vous parce que… enfin, il y a de la violence, des vols et tout ça, mais ils disaient : "Ce n'est pas Batman". Et bien sûr, c'est ce même numéro qui a été repris lors du tout dernier mariage de Batman et Catwoman, Bruce et Selina, avec Clark et Lois comme témoins.

Effectivement, ce numéro avait marqué les esprits. Etait-ce une idée que vous aviez apprecié ? Si vous ne vous en souvenez plus, voici une petite cure de rappel :