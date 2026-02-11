Replay du Twitch du 05/02 : DC K.O., Age of Revelation, Fallout saison 2 et les sorties comics de février

Venez débattre avec nous :)

MAJ du 11/02 : les vidéos liées à notre dernier live Twitch sont à présent disponibles. Vous les trouverez ci-dessous.

Conseil Comics février 2026

Notre avis sur Fallout saison 2

X-Men Age of Revelation #5 (X-Men Age of Revelation, X-Vengers, Expatriate X-Men...)

DC K.O. #1 (DC K.O. #1, Knightfight #1, Superman vs Captain Atom, Wonder Woman vs Lobo...)

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est aujourd'hui 20h !

Nous commencerons par le dernier event DC en date : DC K.O.. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est bien ? Qu'est-ce que cela implique ? Nous verrons tout cela ensemble. Nous continuerons avec notre avis sur la saison 2 de Fallout. Ensuite, nous retournerons du côté des comics avec un dernier tour du côté de l'event Marvel : Age of Revelation. Nous étudierons les derniers comics avant de donner notre avis sur l'event dans son ensemble. Enfin, nous terminerons la soirée avec nos conseils comics concernant les sorties du mois de février.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à tout à l'heure à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

