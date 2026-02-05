Panini Comics annonce trois titres Punisher pour les mois de juin et juillet 2026

Et on vous donne déjà notre avis sur les trois titres !

Les big news de Panini Comics, ça continue ! Cette fois, l'éditeur s'est focalisé sur l'anti-héros le plus connu de Marvel : le Punisher. Trois titres ont été annoncés. Il y en aura deux pour le mois de juin et un pour le mois de juillet. A noter que deux titres sur trois sont inédits en France.

On commence avec le quatrième et dernier tome des Omnibus : Punisher par Garth Ennis. Il contiendra les 13 épisodes de Fury, un récit court tiré de Marvel Knights Double Shot et les mini-séries Punisher War Zone, Punisher The Platoon, Punisher Soviet et Get Fury !

Ce titre est une valeur sûre que nous ne pouvons que vous conseiller. Pour les intéressés, vous trouverez notre avis ici.

Si vous désirez vous procurer le premier Omnibus de Punisher par Garth Ennis et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

Pour ce qui est du mois de juin, Panini Comics vous propose Punisher Red Band de Benjamin Percy et Julius Ohta.

Relisez et rechargez, les True Believers - Frank Castle est de RETOUR. Sans souvenirs, avec un chargeur plein et une soif de vengeance colérique, sa recherche violente de réponses ne pourrait être racontée que dans une série Red Band ! Les balles s'envoleront, le sang coulera, et les citoyens et criminels de New York craindront tous le nom de PUNISHER !

Le titre a quelques facilités mais il reste divertissant. Pour les intéressés, vous trouverez notre avis ici.

Enfin, l'éditeur proposera également Marvel Knights: Punisher. Un titre qui était très attendu parce qu'il remettait Jimmy Palmiotti sur le Punisher.

LE MONDE À VENIR S'ÉLARGIT ! L'un des autres piliers de MARVEL KNIGHTS entre dans la mêlée avec THE PUNISHER ! Comment Frank est-il passé du tueur de tueurs que vous connaissez à l'homme que vous avez rencontré dans LE MONDE À VENIR ?! Le co-fondateur de Marvel Knights, Jimmy Palmiotti, et l'artiste extraordinaire Dan Panosian vous offrent l'un des comics les plus sauvages jamais réalisés !

L'éditeur le décrit comme étant un titre d'une noirceur redoutable et ce n'est pas exagéré, effectivement. Pour les intéressés, vous trouverez notre avis ici.