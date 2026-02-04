  1. Accueil
[Sorties Comics] Mercredi 04 février

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui ! 

Les sorties du jour

C'est où, le plus loin d'ici ? - Tome 3
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Casterman
Fin du 1er cycle de cette série post-apocalyptique entre Walking Dead, Twin Peaks et Sa Majesté des Mouches ! Au fil des rencontres et des dangers qui ponctuent son voyage, Sid parvient enfin à trouver La Ville. Elle existe bel et bien ! Sur place, elle va comprendre ce qui lui arrive, quel est ce mal étrange qui fait gonfler son ventre, pourquoi elle est à part et comment fonctionne la société dans laquelle elle évolue. Ce 3ᵉ volume qui conclut le 1er cycle de la série nous rappelle toujours et encore qu'il faut se battre pour ce qui compte le plus : notre vie et celle de nos proches !
22 €
C'est où, le plus loin d'ici ? - Tome 3
SPIDER-VERSE VS VENOMVERSE
04/02/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Matt Groom, Kyle Higgins, Luciano Vecchio, James Towe Dans chaque réalité se trouve un Spider-Man, relié à ses variants grâce à la Toile de la Vie et du Destin, ainsi qu'un Venom, connecté à ses semblables via l'intelligence collective de la Ruche. Et à présent, la confrontation entre le Cœur de Toile et la Ruche semble inéluctable. (Contient les épisodes US Web of Spider-Verse: New Blood (2025) 1, Web of Venomverse: Fresh Brains (2025) 1 et Spider-Verse Vs Venomverse (2025) 1-5, inédits)
22 €
SPIDER-VERSE VS VENOMVERSE
  • Jeff
    Rien de nouveau à l'horizon, mon capitaine ! On est sur du vu et du revu, mon capitaine ! Mais bon... ce n'est pas si mauvais, mon capitaine... Concernant la partie graphique, on est pas mal du tout. Il y a de très bons dessins et une mise en scène bien pensée.
SPIDER-MAN & WOLVERINE T01
04/02/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Marc Guggenheim, Kaare Andrews Wolverine fait appel à son ami Spider-Man. Mais lorsque les deux héros se retrouvent face à l'alliance inattendue de leurs ennemis respectifs, Omega Red et Kraven le Chasseur, ils comprennent qu'ils viennent de plonger tête baissée dans un piège soigneusement orchestré… (Contient les épisodes US Spider-Man & Wolverine (2025) 1-5, inédits)
18 €
SPIDER-MAN & WOLVERINE T01
  • Jeff
    Un titre divertissant, devant lequel on peut passer un bon petit moment. Non seulement, c'est drôle mais en plus, on revisite quelques grands moments de l'univers Marvel. Un récit à la "buddy movie" qui n'apporte rien de nouveau mais devant lequel on se surprend à prendre plaisir. La partie graphique a des défauts mais rien d'insurmontable.
IMPERIAL 2 (sur 2)
04/02/2026 -
(3 notes)
- Panini Comics
Jonathan Hickman, Jed Mackay, Iban Coello, Cory Smith… Après l'assassinat de plusieurs membres du Conseil Galactique, le cosmos entre en guerre. Miss Hulk enquête sur la mort de Hiro-Kala. Xandra et Deathbird tentent de semer la Garde Impériale shi'ar. Nova se reconnecte au Worldmind et Gamora, Darkhawk et Captain Marvel redoutent le retour de Veranke, l'ancienne impératrice skrull. (Contient les épisodes US Imperial (2025) 4, Imperial War: Planet She-Hulk (2025) 1, Imperial War: Exiles (2025) 1, Imperial War: Nova – Centurion (2025) 1 et Imperial War: Imperial Guardians (2025) 1, inédits)
16 €
IMPERIAL 2 (sur 2)
  • The_Crusader
    En plus des tie-ins qui sont tous pertinents dans leur ajouts au conflit principal, ils permettent de rallonger l'event qui file à toute vitesse. Donc pas de longueurs ici, loin de là, mais on frise presque la précipitation pour un récit qui restructure la hiérarchie cosmique chez Marvel. Une bonne lecture avec de bons dessins, le tout dans une intégrale qui couvre tout l'event, donc pas de prise de tête pour savoir si on a bien tout lu !
  • Jeff
    Suite et fin d'Imperial accompagné des tie-in de l'event. C'est condensé mais pas mauvais du tout et très important pour la suite de l'univers cosmique marvel.
  • Uraphire
    C'est déjà la fin pour un event qui en promettait peut-être un peu trop. Les tie-ins développent certains moments d'Imperial et lancent les pistes des histoires à venir. Néanmoins, toutes ne se valent pas, ralentissent le rythme de lecture et ne donnent pas forcément envie d'en lire plus. La conclusion est un peu décevante pour cet event cosmique qui nous ramène à un statu-quo plus classique qu'on ne le pense. À voir comment Marvel va exploiter ce pan cosmique, et combien de temps ça va durer aussi, vu le peu de séries régulières qui découlent de l'event.
IMPERIAL 2 (sur 2, Collector)
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Jonathan Hickman, Jed Mackay, Iban Coello, Cory Smith… Après l’assassinat de plusieurs membres du Conseil Galactique, le cosmos entre en guerre. Miss Hulk enquête sur la mort de Hiro-Kala. Xandra et Deathbird tentent de semer la Garde Impériale shi’ar. Nova se reconnecte au Worldmind et Gamora, Darkhawk et Captain Marvel redoutent le retour de Veranke, l’ancienne impératrice skrull. (Contient les épisodes US Imperial (2025) 4, Imperial War: Planet She-Hulk (2025) 1, Imperial War: Exiles (2025) 1, Imperial War: Nova – Centurion (2025) 1 et Imperial War: Imperial Guardians (2025) 1, inédits)
22 €
IMPERIAL 2 (sur 2, Collector)
ULTIMATE UNIVERSE 9
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Jonathan Hickman, Deniz Camp, Juan Frigeri, Marco Checchetto… Sur la tombe d'Harry Osborn, Gwen Stacy se remémore le passé. Le Soldat de l'Hiver traque ses anciens partenaires Rémy LeBeau, Katheryne Pryde et Natasha Romanoff. Hisako assiste à un affrontement entre Mousson et Surge. T'Challa cède sa place à Killmonger afin d'enquêter. Enfin, les Ultimates mènent un assaut contre la milice des Crânes Rouges. (Contient les épisodes US Ultimates (2024) 10-11, Ultimate Spider-Man (2024) 16, Ultimate X-Men (2024) 14, Ultimate Black Panther (2024) 14-15 et Ultimate Wolverine (2025) 3, inédits)
16 €
ULTIMATE UNIVERSE 9
ULTIMATE UNIVERSE 9 (Collector)
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Jonathan Hickman, Deniz Camp, Juan Frigeri, Marco Checchetto… Sur la tombe d’Harry Osborn, Gwen Stacy se remémore le passé. Le Soldat de l’Hiver traque ses anciens partenaires Rémy LeBeau, Katheryne Pryde et Natasha Romanoff. Hisako assiste à un affrontement entre Mousson et Surge. T’Challa cède sa place à Killmonger afin d’enquêter. Enfin, les Ultimates mènent un assaut contre la milice des Crânes Rouges. (Contient les épisodes US Ultimates (2024) 10-11, Ultimate Spider-Man (2024) 16, Ultimate X-Men (2024) 14, Ultimate Black Panther (2024) 14-15 et Ultimate Wolverine (2025) 3, inédits)
22 €
ULTIMATE UNIVERSE 9 (Collector)
ULTIMATE UNIVERSE 9 (Signée)
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Jonathan Hickman, Deniz Camp, Juan Frigeri, Marco Checchetto… Sur la tombe d’Harry Osborn, Gwen Stacy se remémore le passé. Le Soldat de l’Hiver traque ses anciens partenaires Rémy LeBeau, Katheryne Pryde et Natasha Romanoff. Hisako assiste à un affrontement entre Mousson et Surge. T’Challa cède sa place à Killmonger afin d’enquêter. Enfin, les Ultimates mènent un assaut contre la milice des Crânes Rouges. (Contient les épisodes US Ultimates (2024) 10-11, Ultimate Spider-Man (2024) 16, Ultimate X-Men (2024) 14, Ultimate Black Panther (2024) 14-15 et Ultimate Wolverine (2025) 3, inédits)
26 €
ULTIMATE UNIVERSE 9 (Signée)
MARVEL WORLD 4
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Ryan North, Joe Kelly, R.B. Silva, Pepe Larraz… Les Avengers rejoignent Fatalis face au terrifiant Dormammu et les héros les plus puissants de la Terre se demandent s'ils ne sont pas devenus les vilains de l'histoire… Pendant ce temps, Spider-Man s'apprête à en découdre avec le Super-Bouffon et Thor est confronté à sa mortalité. (Contient les épisodes US One World Under Doom (2025) 5, Avengers (2023) 27, Iron Man (2024) 7-9, Amazing Spider-Man (2025) 5-6 et Immortal Thor (2023) 24, inédits)
16 €
MARVEL WORLD 4
MARVEL WORLD 4 (Collector)
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Ryan North, Joe Kelly, R.B. Silva, Pepe Larraz… Les Avengers rejoignent Fatalis face au terrifiant Dormammu et les héros les plus puissants de la Terre se demandent s’ils ne sont pas devenus les vilains de l’histoire… Pendant ce temps, Spider-Man s’apprête à en découdre avec le Super-Bouffon et Thor est confronté à sa mortalité. (Contient les épisodes US One World Under Doom (2025) 5, Avengers (2023) 27, Iron Man (2024) 7-9, Amazing Spider-Man (2025) 5-6 et Immortal Thor (2023) 24, inédits)
22 €
MARVEL WORLD 4 (Collector)
DOOM WORLD 4 (sur 8)
04/02/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Benjamin Percy, Derek Landy, Geoff Shaw, Carlos Magno… Dans un monde dominé par Fatalis, chaque tentative de rébellion se paie cher. C'est ce que découvre Bucky Barnes. À Asgard, le Docteur Strange est sur le point de résoudre son enquête. Les Avengers Supérieurs affrontent les "vrais" Avengers, la Division Fatalis implose du fait de ses querelles internes, et le Général Ross cherche par tous les moyens à se transformer en Hulk rouge… (Contient les épisodes US Superior Avengers (2025) 3, Red Hulk (2025) 4, Doctor Strange of Asgard (2025) 4, Thunderbolts: Doomstrike (2025) 4, Doom Academy (2025) 4 et Doom's Division (2025) 4, inédits)
15 €
DOOM WORLD 4 (sur 8)
  • Jeff
    Superior Avengers est plutôt bon. Red Hulk est bon. Doctor Strange of Asgard est sympa mais décevant par rapport à la promesse initiale. Thunderbolts: Doomstrike a de bonnes surprises. Doom Academy et Doom's Division ne sont vraiment pas géniaux. Conclusion... il y a un tri à faire !
DOOM WORLD 4 (sur 8, Collector)
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Benjamin Percy, Derek Landy, Geoff Shaw, Carlos Magno… Dans un monde dominé par Fatalis, chaque tentative de rébellion se paie cher. C’est ce que découvre Bucky Barnes. À Asgard, le Docteur Strange est sur le point de résoudre son enquête. Les Avengers Supérieurs affrontent les "vrais" Avengers, la Division Fatalis implose du fait de ses querelles internes, et le Général Ross cherche par tous les moyens à se transformer en Hulk rouge… (Contient les épisodes US Superior Avengers (2025) 3, Red Hulk (2025) 4, Doctor Strange of Asgard (2025) 4, Thunderbolts: Doomstrike (2025) 4, Doom Academy (2025) 4 et Doom's Division (2025) 4, inédits)
20.99 €
DOOM WORLD 4 (sur 8, Collector)
X-MEN 27
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Jed Mackay, Gail Simone, Netho Diaz, Luciano Vecchio… Scott Summers doit assumer ses choix en tant que chef des X-Men. Malicia et son équipe participent à la Fête de l'Amitié. Wolverine renoue avec sa mère. Magie et Mirage doivent demander de l'aide. Gabby Kinney retrouve sa sœur Laura alors qu'au Japon, Kwannon poursuit un mystérieux assassin. Omega Red retourne dans son village natal et le Fauve traverse une crise d'identité. (Contient les épisodes US Uncanny X-Men (2024) 18, X-Men (2024) 20, Magik (2024) 7, Wolverine (2024) 12, Psylocke (2024) 10, Laura Kinney: Wolverine (2024) 9, X-Men: Tooth & Claw (2025) 1 (I) et X-Men: Demons and Death (2025) 1 (II), inédits)
16 €
X-MEN 27
X-MEN 27 (Collector)
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Jed Mackay, Gail Simone, Netho Diaz, Luciano Vecchio… Scott Summers doit assumer ses choix en tant que chef des X-Men. Malicia et son équipe participent à la Fête de l’Amitié. Wolverine renoue avec sa mère. Magie et Mirage doivent demander de l’aide. Gabby Kinney retrouve sa sœur Laura alors qu’au Japon, Kwannon poursuit un mystérieux assassin. Omega Red retourne dans son village natal et le Fauve traverse une crise d’identité. (Contient les épisodes US Uncanny X-Men (2024) 18, X-Men (2024) 20, Magik (2024) 7, Wolverine (2024) 12, Psylocke (2024) 10, Laura Kinney: Wolverine (2024) 9, X-Men: Tooth & Claw (2025) 1 (I) et X-Men: Demons and Death (2025) 1 (II), inédits)
22 €
X-MEN 27 (Collector)
X-MEN 28
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Jed Mackay, Eve Ewing, David Marquez, Netho Diaz… Deadpool et Outlaw traquent un mutant à la Nouvelle-Orléans. Alors que Cyclope passe la nuit en garde à vue, les plus jeunes X-Men se vengent des Parvenus. Kitty Pryde a disparu et seuls ses étudiants peuvent la retrouver. Jean Grey doit sauver sa sœur et Tornade tente d'empêcher un dieu d'exterminer notre univers. Magie veut sauver Cal mais se méfie de la Société de l'Aube Éternelle. (Contient les épisodes US Exceptional X-Men (2024) 12, X-Men (2024) 21, Uncanny X-Men (2024) 19, Magik (
16 €
X-MEN 28
X-MEN 28 (Collector)
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Jed Mackay, Eve Ewing, David Marquez, Netho Diaz… Deadpool et Outlaw traquent un mutant à la Nouvelle-Orléans. Alors que Cyclope passe la nuit en garde à vue, les plus jeunes X-Men se vengent des Parvenus. Kitty Pryde a disparu et seuls ses étudiants peuvent la retrouver. Jean Grey doit sauver sa sœur et Tornade tente d’empêcher un dieu d’exterminer notre univers. Magie veut sauver Cal mais se méfie de la Société de l’Aube Éternelle. (Contient les épisodes US Exceptional X-Men (2024) 12, X-Men (2024) 21, Uncanny X-Men (2024) 19, Magik (2025) 8, Phoenix (2024) 14, X-Men: Tooth & Claw (2025) 1 (II) et Storm (2024) 11, inédits)
22 €
X-MEN 28 (Collector)
ROM T03 (sur 3)
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Bill Mantlo, Sal Buscema, Steve Ditko À la suite de la destruction de la ville de Clairton, Rom et Lumina alertent la population mondiale de la menace des Spectres Noirs. Sur ordre du président des États-Unis, la guerre totale contre ces envahisseurs extraterrestres est déclarée. (Contient les épisodes US Rom (1979) 51-75 et Annual 3-4 et Incredible Hulk (1968) 296, inédits)
70 €
ROM T03 (sur 3)
IMMORTAL THOR T01
04/02/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Al Ewing, Martin Coccolo, Ibraim Roberson, Greg Land Tandis que Thor s’accorde un peu de repos sur Terre, une divinité maléfique toute-puissante fait irruption. Le héros tente de repousser la menace aux côtés de Loki, quand il comprend que l’entité a été envoyée par… un membre de sa famille. (Contient les épisodes US Immortal Thor (2022) 1-10, Roxxon Presents: Thor (2024) 1 et Thor Annual (2023) 1 (II), précédemment publiés dans MARVEL COMICS (II) 3-11 et 13)
32 €
IMMORTAL THOR T01
  • Uraphire
    Réédition en Deluxe du run de Thor par Al Ewing. Une très bonne reprise du titre qui s’éloigne des directions d’Aaron et Cates, surtout de ce dernier après la longue chute de qualités du titre. Ce qui ne l’empêche pas de rester en continuité avec les précédents runs, mais en mettant plus en avant des éléments de la continuité de Thor qu’on n’a pas vu depuis des années. On retrouve le talent d’écriture d’Ewing qu’il a eu pour Immortal Hulk, sans l’aspect horrifique, tout en se renouvelant dans son registre, en proposant des touches de comédies méta par moment. Le plus gros défaut de la série, ce seraient les dessins. Si le premier arc est très bien dessiné par Martín Cóccolo, il finit par partir et le niveau des dessinateurs suivants est un peu en dessous et ça ne va pas remonter.
DOCTEUR STRANGE ET LES SORCIERS SUPRÊMES
04/02/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Robbie Thompson, Javier Rodriguez Le Docteur Strange est contacté par Merlin pour combattre l’Oublié, une entité maléfique libérée par l’Empirikul. Stephen Strange rejoint alors un groupe de Sorciers Suprêmes issus de différentes époques afin de contrer la menace. Parmi eux, un Wiccan adulte et le scientifique Isaac Newton… (Contient les épisodes US Doctor Strange (2015) Annual 1 (II) et Doctor Strange and the Sorcerers Supreme (2016) 1-12, précédemment publiés dans 100% MARVEL : DOCTOR STRANGE & THE SORCERERS SUPREME 1-2)
32 €
DOCTEUR STRANGE ET LES SORCIERS SUPRÊMES
  • Uraphire
    Très bon récit complet sur Doctor Strange. Si l’histoire est classique, l'intérêt ce sont ses personnages où chaque Sorcier Suprême est unique et apporte un intérêt différent. L'auteur réussit à proposer des moments touchants et humoristiques. Tout cela est mis en valeur par le trait très comic-bookien de Javier Rodriguez avec de superbes idées de mise en page. Une très bonne idée de réédition de la part de Panini.
X-MEN : L'INTÉGRALE 1999-2000
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Alan Davis, Erik Larsen, Adam Kubert, Roger Cruz… En 1999 et 2000, Alan Davis reste le scénariste des séries majeures des X-Men. Il orchestre notamment le crossover mutant Les Douze, qui est accompagné de la mini-série Astonishing X-Men, signée Howard Mackie et Brandon Peterson. (Contient les épisodes US Astonishing X-Men (1989) 1-3, Uncanny X-Men (1963) 375-377, X-Men (1991) 95-97, X-Men Unlimited (1993) 25, Wolverine (1988) 145-147 et Cable (1993) 75-76, précédemment publiés dans X-MEN EXTRA 23, X-MEN (V1) 47-49, X-MEN SAGA 16 et WOLVERINE 84-86)
36 €
X-MEN : L'INTÉGRALE 1999-2000
AMAZING SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1991
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
David Michelinie, Mark Bagley, Erik Larsen, Guang Yap Au cours de l’année 1991, David Michelinie et Erik Larsen poursuivent leur cycle sur la série. Ils font revenir Venom, toujours décidé à massacrer le Tisseur, et nous emmènent jusqu’à l’épisode 350, marqué par la présence d’un super-vilain d’exception : Fatalis ! (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 345-350 et Annual 25, Spectacular Spider-Man (1979) Annual 11 et Web of Spider-Man (1985) Annual 7, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : SPIDER-MAN PAR MICHELINIE & LARSEN, MARVEL OMNIBUS : SPIDER-MAN PAR MICHELINIE & BAGLEY 1 et inédits)
36 €
AMAZING SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1991
X-MEN : L'INTÉGRALE 1991 (II) – NOUVELLE ÉDITION
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Chris Claremont, John Byrne, Andy Kubert, Whilce Portacio… Le Roi d'Ombre lance un assaut décisif sur les X-Men, faisant de l'île de Muir le théâtre d’un affrontement crucial. Toute la galaxie mutante devra se mobiliser pour affronter l’un des adversaires les plus redoutables de Charles Xavier. (Contient les épisodes US Uncanny X-Men (1963) 278-283 et Annual 15, X-Factor (1986) 69-70 et Annual 6 et New Warriors Annual 1, nouvelle édition)
36 €
X-MEN : L'INTÉGRALE 1991 (II) – NOUVELLE ÉDITION
ROM T03 (sur 3, panini.fr)
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Bill Mantlo, Sal Buscema, Steve Ditko À la suite de la destruction de la ville de Clairton, Rom et Lumina alertent la population mondiale de la menace des Spectres Noirs. Sur ordre du président des États-Unis, la guerre totale contre ces envahisseurs extraterrestres est déclarée. (Contient les épisodes US Rom (1979) 51-75 et Annual 3-4 et Incredible Hulk (1968) 296, inédits)
70 €
ROM T03 (sur 3, panini.fr)
CYBERPUNK 2077 : L'INTÉGRALE T01
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Bartosz Sztybor, Cullen Bunn, Miguel Valderrama, Jesus Hervas… Cette première INTÉGRALE dédiée aux comics Cyberpunk 2077 contient trois mini-séries exceptionnelles se déroulant dans l’univers du célèbre jeu vidéo. Une galerie de couvertures variantes et un carnet de croquis présentant du matériel inédit complètent le programme. (Contient les épisodes US Cyberpunk 2077: Trauma Team 1-4, Cyberpunk 2077: You Have My Word 1-4 et Cyberpunk 2077: Blackout 1-4, précédemment publiés dans CYBERPUNK 2077 1-3)
32 €
CYBERPUNK 2077 : L'INTÉGRALE T01
Rick & Morty L'intégrale Tome 4
04/02/2026 -
(Pas de note)
- Hi Comics
Collectionnite et bal du diable pour Morty et Summer ! Beth est kidnappée par des aliens, Summer et Morty doivent trouver des partenaires pour le bal de fin d'année du lycée, mais le clone d'une popstar vient contrarier leurs plans, Morty part donc en croisade contre les Hitler du multivers, et le câble interdimensionnel signe son grand retour... Le génie sociopathe Rick Sanchez embarque son petit-fils pour de nouvelles aventures où rien ni personne ne sera épargné, surtout pas la morale, ni le peu de dignité qu'il reste à Jerry ! Retrouvez également la mini-série Pocket Mortys, dans laquelle un variant de Rick cherche à capturer tous les Morty du multivers afin de les faire combattre les uns contre les autres dans des affrontements pour la gloire et la taille de leur pénis. Notre Morty trouvera-t-il en lui les ressources pour libérer les siens de son grand-père pervers ? Venez pour les blagues, restez pour la dévastation de votre âme. - Nouvelle intégrale de Rick & Morty qui réunit l'équivalent du Tome 6 de la première série régulière et le hors-série Pocket Mortys : Soumettez les Tous ! - Pocket Mortys, une parodie drôle et grinçante de Pokémon, qui a donné lieu à une application mobile du même nom et des cartes à jouer ! - Kyle Starks (nommés aux prestigieux Eisner Awards) et Tini Howard viennent s'emparer avec brio de l'univers de Rick & Morty dans des comics qui peuvent être lus par les amateurs de la série comme par ceux qui la découvrent.
29.95 €
Rick & Morty L'intégrale Tome 4

CaptainMDCU

Eh oui, c'est bien moi, le GRAND Captain MDCU ! Le Vigilant costumé de MDCU. Soyez sage, sinon j'interviendrais ! Mes goûts en comics ? je déteste Batman (un faible), Superman (son costume est naze) et Iron Man (pfff, se battre avec une armure, pourquoi pas un tank tant qu'on y est ?!). J'adore les personnages de Wonder Woman, Supergirl, Power Girl et Catwoman. J'aime aussi beaucoup les Tortues Ninja (braves petites bêtes...) et The Walking Dead (ça me fait marrer de voir comment les humains galèrent à poutrer 3-4 pov' zombies).

