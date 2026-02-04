[Sorties Comics] Mercredi 04 février

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Les sorties du jour

C'est où, le plus loin d'ici ? - Tome 3 (Pas de note) - Casterman 04/02/2026 -- Casterman Fin du 1er cycle de cette série post-apocalyptique entre Walking Dead, Twin Peaks et Sa Majesté des Mouches ! Au fil des rencontres et des dangers qui ponctuent son voyage, Sid parvient enfin à trouver La Ville. Elle existe bel et bien ! Sur place, elle va comprendre ce qui lui arrive, quel est ce mal étrange qui fait gonfler son ventre, pourquoi elle est à part et comment fonctionne la société dans laquelle elle évolue. Ce 3ᵉ volume qui conclut le 1er cycle de la série nous rappelle toujours et encore qu’il faut se battre pour ce qui compte le plus : notre vie et celle de nos proches ! 22 €

SPIDER-VERSE VS VENOMVERSE (1 note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Matt Groom, Kyle Higgins, Luciano Vecchio, James Towe Dans chaque réalité se trouve un Spider-Man, relié à ses variants grâce à la Toile de la Vie et du Destin, ainsi qu’un Venom, connecté à ses semblables via l’intelligence collective de la Ruche. Et à présent, la confrontation entre le Cœur de Toile et la Ruche semble inéluctable. (Contient les épisodes US Web of Spider-Verse: New Blood (2025) 1, Web of Venomverse: Fresh Brains (2025) 1 et Spider-Verse Vs Venomverse (2025) 1-5, inédits) 22 €

SPIDER-MAN & WOLVERINE T01 (1 note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Marc Guggenheim, Kaare Andrews Wolverine fait appel à son ami Spider-Man. Mais lorsque les deux héros se retrouvent face à l’alliance inattendue de leurs ennemis respectifs, Omega Red et Kraven le Chasseur, ils comprennent qu’ils viennent de plonger tête baissée dans un piège soigneusement orchestré… (Contient les épisodes US Spider-Man & Wolverine (2025) 1-5, inédits) 18 €

IMPERIAL 2 (sur 2) (3 notes) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Jonathan Hickman, Jed Mackay, Iban Coello, Cory Smith… Après l’assassinat de plusieurs membres du Conseil Galactique, le cosmos entre en guerre. Miss Hulk enquête sur la mort de Hiro-Kala. Xandra et Deathbird tentent de semer la Garde Impériale shi’ar. Nova se reconnecte au Worldmind et Gamora, Darkhawk et Captain Marvel redoutent le retour de Veranke, l’ancienne impératrice skrull. (Contient les épisodes US Imperial (2025) 4, Imperial War: Planet She-Hulk (2025) 1, Imperial War: Exiles (2025) 1, Imperial War: Nova – Centurion (2025) 1 et Imperial War: Imperial Guardians (2025) 1, inédits) 16 €

IMPERIAL 2 (sur 2, Collector) (Pas de note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Jonathan Hickman, Jed Mackay, Iban Coello, Cory Smith… Après l’assassinat de plusieurs membres du Conseil Galactique, le cosmos entre en guerre. Miss Hulk enquête sur la mort de Hiro-Kala. Xandra et Deathbird tentent de semer la Garde Impériale shi’ar. Nova se reconnecte au Worldmind et Gamora, Darkhawk et Captain Marvel redoutent le retour de Veranke, l’ancienne impératrice skrull. (Contient les épisodes US Imperial (2025) 4, Imperial War: Planet She-Hulk (2025) 1, Imperial War: Exiles (2025) 1, Imperial War: Nova – Centurion (2025) 1 et Imperial War: Imperial Guardians (2025) 1, inédits) 22 €

ULTIMATE UNIVERSE 9 (Pas de note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Jonathan Hickman, Deniz Camp, Juan Frigeri, Marco Checchetto… Sur la tombe d’Harry Osborn, Gwen Stacy se remémore le passé. Le Soldat de l’Hiver traque ses anciens partenaires Rémy LeBeau, Katheryne Pryde et Natasha Romanoff. Hisako assiste à un affrontement entre Mousson et Surge. T’Challa cède sa place à Killmonger afin d’enquêter. Enfin, les Ultimates mènent un assaut contre la milice des Crânes Rouges. (Contient les épisodes US Ultimates (2024) 10-11, Ultimate Spider-Man (2024) 16, Ultimate X-Men (2024) 14, Ultimate Black Panther (2024) 14-15 et Ultimate Wolverine (2025) 3, inédits) 16 €

ULTIMATE UNIVERSE 9 (Collector) (Pas de note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Jonathan Hickman, Deniz Camp, Juan Frigeri, Marco Checchetto… Sur la tombe d’Harry Osborn, Gwen Stacy se remémore le passé. Le Soldat de l’Hiver traque ses anciens partenaires Rémy LeBeau, Katheryne Pryde et Natasha Romanoff. Hisako assiste à un affrontement entre Mousson et Surge. T’Challa cède sa place à Killmonger afin d’enquêter. Enfin, les Ultimates mènent un assaut contre la milice des Crânes Rouges. (Contient les épisodes US Ultimates (2024) 10-11, Ultimate Spider-Man (2024) 16, Ultimate X-Men (2024) 14, Ultimate Black Panther (2024) 14-15 et Ultimate Wolverine (2025) 3, inédits) 22 €

ULTIMATE UNIVERSE 9 (Signée) (Pas de note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Jonathan Hickman, Deniz Camp, Juan Frigeri, Marco Checchetto… Sur la tombe d’Harry Osborn, Gwen Stacy se remémore le passé. Le Soldat de l’Hiver traque ses anciens partenaires Rémy LeBeau, Katheryne Pryde et Natasha Romanoff. Hisako assiste à un affrontement entre Mousson et Surge. T’Challa cède sa place à Killmonger afin d’enquêter. Enfin, les Ultimates mènent un assaut contre la milice des Crânes Rouges. (Contient les épisodes US Ultimates (2024) 10-11, Ultimate Spider-Man (2024) 16, Ultimate X-Men (2024) 14, Ultimate Black Panther (2024) 14-15 et Ultimate Wolverine (2025) 3, inédits) 26 €

MARVEL WORLD 4 (Pas de note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Ryan North, Joe Kelly, R.B. Silva, Pepe Larraz… Les Avengers rejoignent Fatalis face au terrifiant Dormammu et les héros les plus puissants de la Terre se demandent s’ils ne sont pas devenus les vilains de l’histoire… Pendant ce temps, Spider-Man s’apprête à en découdre avec le Super-Bouffon et Thor est confronté à sa mortalité. (Contient les épisodes US One World Under Doom (2025) 5, Avengers (2023) 27, Iron Man (2024) 7-9, Amazing Spider-Man (2025) 5-6 et Immortal Thor (2023) 24, inédits) 16 €

MARVEL WORLD 4 (Collector) (Pas de note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Ryan North, Joe Kelly, R.B. Silva, Pepe Larraz… Les Avengers rejoignent Fatalis face au terrifiant Dormammu et les héros les plus puissants de la Terre se demandent s’ils ne sont pas devenus les vilains de l’histoire… Pendant ce temps, Spider-Man s’apprête à en découdre avec le Super-Bouffon et Thor est confronté à sa mortalité. (Contient les épisodes US One World Under Doom (2025) 5, Avengers (2023) 27, Iron Man (2024) 7-9, Amazing Spider-Man (2025) 5-6 et Immortal Thor (2023) 24, inédits) 22 €

DOOM WORLD 4 (sur 8) (1 note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Benjamin Percy, Derek Landy, Geoff Shaw, Carlos Magno… Dans un monde dominé par Fatalis, chaque tentative de rébellion se paie cher. C’est ce que découvre Bucky Barnes. À Asgard, le Docteur Strange est sur le point de résoudre son enquête. Les Avengers Supérieurs affrontent les "vrais" Avengers, la Division Fatalis implose du fait de ses querelles internes, et le Général Ross cherche par tous les moyens à se transformer en Hulk rouge… (Contient les épisodes US Superior Avengers (2025) 3, Red Hulk (2025) 4, Doctor Strange of Asgard (2025) 4, Thunderbolts: Doomstrike (2025) 4, Doom Academy (2025) 4 et Doom's Division (2025) 4, inédits) 15 €

DOOM WORLD 4 (sur 8, Collector) (Pas de note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Benjamin Percy, Derek Landy, Geoff Shaw, Carlos Magno… Dans un monde dominé par Fatalis, chaque tentative de rébellion se paie cher. C’est ce que découvre Bucky Barnes. À Asgard, le Docteur Strange est sur le point de résoudre son enquête. Les Avengers Supérieurs affrontent les "vrais" Avengers, la Division Fatalis implose du fait de ses querelles internes, et le Général Ross cherche par tous les moyens à se transformer en Hulk rouge… (Contient les épisodes US Superior Avengers (2025) 3, Red Hulk (2025) 4, Doctor Strange of Asgard (2025) 4, Thunderbolts: Doomstrike (2025) 4, Doom Academy (2025) 4 et Doom's Division (2025) 4, inédits) 20.99 €

X-MEN 27 (Pas de note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Jed Mackay, Gail Simone, Netho Diaz, Luciano Vecchio… Scott Summers doit assumer ses choix en tant que chef des X-Men. Malicia et son équipe participent à la Fête de l’Amitié. Wolverine renoue avec sa mère. Magie et Mirage doivent demander de l’aide. Gabby Kinney retrouve sa sœur Laura alors qu’au Japon, Kwannon poursuit un mystérieux assassin. Omega Red retourne dans son village natal et le Fauve traverse une crise d’identité. (Contient les épisodes US Uncanny X-Men (2024) 18, X-Men (2024) 20, Magik (2024) 7, Wolverine (2024) 12, Psylocke (2024) 10, Laura Kinney: Wolverine (2024) 9, X-Men: Tooth & Claw (2025) 1 (I) et X-Men: Demons and Death (2025) 1 (II), inédits) 16 €

X-MEN 27 (Collector) (Pas de note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Jed Mackay, Gail Simone, Netho Diaz, Luciano Vecchio… Scott Summers doit assumer ses choix en tant que chef des X-Men. Malicia et son équipe participent à la Fête de l’Amitié. Wolverine renoue avec sa mère. Magie et Mirage doivent demander de l’aide. Gabby Kinney retrouve sa sœur Laura alors qu’au Japon, Kwannon poursuit un mystérieux assassin. Omega Red retourne dans son village natal et le Fauve traverse une crise d’identité. (Contient les épisodes US Uncanny X-Men (2024) 18, X-Men (2024) 20, Magik (2024) 7, Wolverine (2024) 12, Psylocke (2024) 10, Laura Kinney: Wolverine (2024) 9, X-Men: Tooth & Claw (2025) 1 (I) et X-Men: Demons and Death (2025) 1 (II), inédits) 22 €

X-MEN 28 (Pas de note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Jed Mackay, Eve Ewing, David Marquez, Netho Diaz… Deadpool et Outlaw traquent un mutant à la Nouvelle-Orléans. Alors que Cyclope passe la nuit en garde à vue, les plus jeunes X-Men se vengent des Parvenus. Kitty Pryde a disparu et seuls ses étudiants peuvent la retrouver. Jean Grey doit sauver sa sœur et Tornade tente d’empêcher un dieu d’exterminer notre univers. Magie veut sauver Cal mais se méfie de la Société de l’Aube Éternelle. (Contient les épisodes US Exceptional X-Men (2024) 12, X-Men (2024) 21, Uncanny X-Men (2024) 19, Magik (2025) 8, Phoenix (2024) 14, X-Men: Tooth & Claw (2025) 1 (II) et Storm (2024) 11, inédits) 16 €

X-MEN 28 (Collector) (Pas de note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Jed Mackay, Eve Ewing, David Marquez, Netho Diaz… Deadpool et Outlaw traquent un mutant à la Nouvelle-Orléans. Alors que Cyclope passe la nuit en garde à vue, les plus jeunes X-Men se vengent des Parvenus. Kitty Pryde a disparu et seuls ses étudiants peuvent la retrouver. Jean Grey doit sauver sa sœur et Tornade tente d’empêcher un dieu d’exterminer notre univers. Magie veut sauver Cal mais se méfie de la Société de l’Aube Éternelle. (Contient les épisodes US Exceptional X-Men (2024) 12, X-Men (2024) 21, Uncanny X-Men (2024) 19, Magik (2025) 8, Phoenix (2024) 14, X-Men: Tooth & Claw (2025) 1 (II) et Storm (2024) 11, inédits) 22 €

ROM T03 (sur 3) (Pas de note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Bill Mantlo, Sal Buscema, Steve Ditko À la suite de la destruction de la ville de Clairton, Rom et Lumina alertent la population mondiale de la menace des Spectres Noirs. Sur ordre du président des États-Unis, la guerre totale contre ces envahisseurs extraterrestres est déclarée. (Contient les épisodes US Rom (1979) 51-75 et Annual 3-4 et Incredible Hulk (1968) 296, inédits) 70 €

IMMORTAL THOR T01 (1 note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Al Ewing, Martin Coccolo, Ibraim Roberson, Greg Land Tandis que Thor s’accorde un peu de repos sur Terre, une divinité maléfique toute-puissante fait irruption. Le héros tente de repousser la menace aux côtés de Loki, quand il comprend que l’entité a été envoyée par… un membre de sa famille. (Contient les épisodes US Immortal Thor (2022) 1-10, Roxxon Presents: Thor (2024) 1 et Thor Annual (2023) 1 (II), précédemment publiés dans MARVEL COMICS (II) 3-11 et 13) 32 €

DOCTEUR STRANGE ET LES SORCIERS SUPRÊMES (1 note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Robbie Thompson, Javier Rodriguez Le Docteur Strange est contacté par Merlin pour combattre l’Oublié, une entité maléfique libérée par l’Empirikul. Stephen Strange rejoint alors un groupe de Sorciers Suprêmes issus de différentes époques afin de contrer la menace. Parmi eux, un Wiccan adulte et le scientifique Isaac Newton… (Contient les épisodes US Doctor Strange (2015) Annual 1 (II) et Doctor Strange and the Sorcerers Supreme (2016) 1-12, précédemment publiés dans 100% MARVEL : DOCTOR STRANGE & THE SORCERERS SUPREME 1-2) 32 €

X-MEN : L'INTÉGRALE 1999-2000 (Pas de note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Alan Davis, Erik Larsen, Adam Kubert, Roger Cruz… En 1999 et 2000, Alan Davis reste le scénariste des séries majeures des X-Men. Il orchestre notamment le crossover mutant Les Douze, qui est accompagné de la mini-série Astonishing X-Men, signée Howard Mackie et Brandon Peterson. (Contient les épisodes US Astonishing X-Men (1989) 1-3, Uncanny X-Men (1963) 375-377, X-Men (1991) 95-97, X-Men Unlimited (1993) 25, Wolverine (1988) 145-147 et Cable (1993) 75-76, précédemment publiés dans X-MEN EXTRA 23, X-MEN (V1) 47-49, X-MEN SAGA 16 et WOLVERINE 84-86) 36 €

AMAZING SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1991 (Pas de note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics David Michelinie, Mark Bagley, Erik Larsen, Guang Yap Au cours de l’année 1991, David Michelinie et Erik Larsen poursuivent leur cycle sur la série. Ils font revenir Venom, toujours décidé à massacrer le Tisseur, et nous emmènent jusqu’à l’épisode 350, marqué par la présence d’un super-vilain d’exception : Fatalis ! (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 345-350 et Annual 25, Spectacular Spider-Man (1979) Annual 11 et Web of Spider-Man (1985) Annual 7, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : SPIDER-MAN PAR MICHELINIE & LARSEN, MARVEL OMNIBUS : SPIDER-MAN PAR MICHELINIE & BAGLEY 1 et inédits) 36 €

X-MEN : L'INTÉGRALE 1991 (II) – NOUVELLE ÉDITION (Pas de note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Chris Claremont, John Byrne, Andy Kubert, Whilce Portacio… Le Roi d'Ombre lance un assaut décisif sur les X-Men, faisant de l'île de Muir le théâtre d’un affrontement crucial. Toute la galaxie mutante devra se mobiliser pour affronter l’un des adversaires les plus redoutables de Charles Xavier. (Contient les épisodes US Uncanny X-Men (1963) 278-283 et Annual 15, X-Factor (1986) 69-70 et Annual 6 et New Warriors Annual 1, nouvelle édition) 36 €

ROM T03 (sur 3, panini.fr) (Pas de note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Bill Mantlo, Sal Buscema, Steve Ditko À la suite de la destruction de la ville de Clairton, Rom et Lumina alertent la population mondiale de la menace des Spectres Noirs. Sur ordre du président des États-Unis, la guerre totale contre ces envahisseurs extraterrestres est déclarée. (Contient les épisodes US Rom (1979) 51-75 et Annual 3-4 et Incredible Hulk (1968) 296, inédits) 70 €

CYBERPUNK 2077 : L'INTÉGRALE T01 (Pas de note) - Panini Comics 04/02/2026 -- Panini Comics Bartosz Sztybor, Cullen Bunn, Miguel Valderrama, Jesus Hervas… Cette première INTÉGRALE dédiée aux comics Cyberpunk 2077 contient trois mini-séries exceptionnelles se déroulant dans l’univers du célèbre jeu vidéo. Une galerie de couvertures variantes et un carnet de croquis présentant du matériel inédit complètent le programme. (Contient les épisodes US Cyberpunk 2077: Trauma Team 1-4, Cyberpunk 2077: You Have My Word 1-4 et Cyberpunk 2077: Blackout 1-4, précédemment publiés dans CYBERPUNK 2077 1-3) 32 €