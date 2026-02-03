Marvel annonce Spider-Man/Venom : Death Spiral - Body Count afin de développer le super-vilain Torment

Le one-shot qui définira le passé et l'avenir de Torment !

Cela fait quelques mois maintenant que Marvel a annoncé Death Spiral. Pour ceux qui n'avaient pas suivi l'actualité, il s'agit d'un crossover Spider-Man / Venom qui débutera à la fin de ce mois-ci. Le crossover est composé de neuf numéros : un numéro de lancement, quatre numéros de la série Spider-Man et quatre numéros de la série Venom, répartis comme ceci :

Ou plutôt, le crossover ETAIT composé de neuf numéros.

En effet, Marvel vient d'annoncer un dixième numéro. Intitulé Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral Body Count #1, il sera écrit par Charles Soule et dessiné par Kev Walker. L'idée ? Développer le personnage de Torment. Voici le synopsis :

Le plus terrifiant des nouveaux méchants de l'univers Marvel voit enfin son histoire révélée ! Il a traqué Peter Parker, Mary Jane Watson et Eddie Brock, les tuant sans relâche et les emprisonnant avec son fouet tranchant comme un rasoir. Qu'est-ce qui a forgé le tueur en série le plus meurtrier depuis Cletus Kasady ? Découvrez-le dans ce numéro unique qui définira le passé et l'avenir de Torment !

Le numéro sortira le 13 mai.