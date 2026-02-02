  1. Accueil
James Gunn met fin aux débats autour de Robert Pattinson et de Grant Gustin

02/02/2026
Non et non ?

C'est lors d'échanges avec les fans que le co-président a tenu à mettre les points sur les i concernant deux sujets qui reviennent très souvent sur la table : Robert Pattinson et Grant Gustin.

Pour ce qui est du premier, il a encore été demandé si l'acteur allait reprendre son rôle en dehors de l'univers de Matt Reeves soit quelque forme que ce soit. Visiblement blasé, James Gunn a répondu tout simplement non.

Concernant le second, il a été demandé s'il était possible d'avoir Grant Gustin en Barry Allen. A cela, Gunn a répondu avec un peu plus de mots mais la réponse reste également du genre... "directe". Voici ce qu'il a répondu :

Vous l'avez eu à la télévision durant neuf saisons.

Je pense que cela doit vouloir dire "non".

