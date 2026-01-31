  1. Accueil
Nos premières impressions sur The Beauty

Par Jeff 31/01/2026 16:23 0
Qu'en avons-nous pensé ?

Sortie à peu près en même temps que Wonder Man, la série The Beauty de Ryan Murphy est un peu passée sous les radars... mais pas sous le nôtre ! Nous avons pu voir les quatre premiers épisodes qui viennent juste de sortir et il y a déjà BEAUCOUP de choses à dire sur cette nouvelle adaptation de comics !

 

 

Si vous désirez vous procurer le premier tome de The Beauty et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

The Beauty

The Beauty
Créé par : Ryan Murphy
Année : 2025

Des détectives découvrent un virus sexuellement transmissible qui transforme les gens en êtres physiquement parfaits.

