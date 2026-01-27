Marvel va fêter les 20 ans de Civil War... avec une nouvelle série !

Se déroulant avant, pendant et après les évènements de Civil War

Bonne nouvelle ou non, c'est un fait : Civil War de Steve McNiven et Mark Millar va avoir droit à une suite pour fêter les 20 ans du récit. Intitulée Civil War: Unmasked, elle sera écrite par Christos Gage et dessiné par Edgar Salazar. Pour ce qui est de McNiven, nous le retrouverons tout de même aux côtés de Geoff Shaw pour dessiner les covers. A noter également que la colorisation sera réalisée par Morry Hollowell, le coloriste du titre originel donc.

Le récit prendra place durant et autour des évènements de Civil War premier du nom soit en 2006. Plus précisément, on nous promet de nouveaux rebondissements impliquant Iron Man, Captain America, Spider-Man ainsi que des liens avec Days of Future Past.

Voici le synopsis :

Se déroulant avant, pendant et après les événements de CIVIL WAR, chaque numéro de CIVIL WAR : UNMASKED met en lumière des histoires inédites de certains des personnages clés de cette époque : Iron Man, Spider-Man, Goliath, Tigra et Captain America. L'histoire commence par une mission urgente confiée par Bishop qui entraîne Tony Stark dans la chronologie de DAYS OF FUTURE PAST, où la révélation d'un futur apocalyptique bouleverse tout ce que Tony croyait savoir sur les conséquences de la Loi d'enregistrement des surhumains.

Et enfin, les covers :

Le premier numéro sortira le 6 mai.

Pour rappel, Civil War premier du nom est considéré comme un incontournable de l'écurie Marvel. Si vous désirez vous procurer le premier tome et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.