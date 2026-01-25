Un premier aperçu de la future série Lobo

Cela s'annonce bien déjanté !

Le mois dernier, nous vous annonçions l'arrivée d'une nouvelle série Lobo dès le mois de mars, écrite par Skottie Young et dessiné par Jorge Corona. Aujourd'hui, c'est justement un premier aperçu des dessins de ce dernier qui ont été dévoilés.

Les voici :

Pour les curieux, je vous remets le synopsis ci-dessous :

VRRRRROOOOOOMMMMMMMM ! Le Grand Patron est de retour, bébé ! Et sa monture est une moto qui se déplace à la vitesse du son, mais seulement si ce son est un solo de guitare déchaîné, et vous feriez mieux de monter avant qu’il ne vous laisse dans la poussière avec tous les types qu’il a explosés pour de l’argent ou par commodité !

A noter également que la date de sortie est passée du 4 mars au 18 mars 2026.

