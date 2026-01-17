Sasha Calle reconnaissante envers Andy Muschietti et la Warner Bros

Le temps a fait son travail

Sasha Calle et le DCEU, c'est une histoire simple et en même temps compliquée. L'actrice a tenu le rôle de Kara Zol-El / Supergirl au sein du film The Flash. Point positif : la plupart des gens partent du principe qu'il s'agissait de l'une des plus belles surprises du film avec Michael Keaton en Batman. Point négatif : les deux éléments cités précédemment étaient les seuls bons éléments du film à peu de choses près. Forcément, il y a donc un sentiment assez doux amer pour l'actrice. Dernièrement, l'actrice s'était exprimé sur son départ de DC, les qualificatifs faisant ressentir la déception de l'actrice (déchirant, déroutant...). Qu'en est-il aujourd'hui ? L'actrice s'est exprimée auprès d'Entertainment Weekly. Visiblement, le temps a fait son travail :

Je suis tellement reconnaissante. Quelqu'un a mentionné aujourd'hui la vidéo où Andy Muschietti m'appelle pour m'annoncer que j'ai décroché le rôle. Et je m'en souviens encore, c'était tellement irréel, vous voyez ? Et grâce à ça, j'ai la chance de travailler maintenant avec Ben et Matt [Damon], Teyana [Taylor], Catalina [Sandino Moreno], Steven [Yeun] et Kyle [Chandler]. Je suis tellement, tellement reconnaissante que cela m'ait permis d'accéder à ce monde où je peux créer.

Concernant le fait de revenir, pourquoi pas, en collant de super-héroïne, elle répond :

Je ne sais pas, ça dépend. Si on m'appelle, je suis prête à répondre, vous savez ?

Aviez-vous apprécié l'actrice ? Voudriez-vous la revoir du côté de DC ?

