[Preview VO] DC K.O.: Green Lantern Galactic Slam #1

Kyle Rayner ramène des renforts cosmiques !

La preview VO de DC K.O.: Green Lantern Galactic Slam #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jeremy Adams et dessiné par Cian Tormey qui est également en charge de laz cover principale. Les variant covers sont signées Guillem March, Ethan Young, Taurin Clarke et Juan Ferreyra. Edité par DC Comics, il sortira le 21 janvier pour 5.99$. Ce numéro fait partie de l'event DC K.O..

Kyle Rayner ramène des renforts cosmiques ! Alors que le tournoi K.O. fait rage sur Terre, le cosmos retient son souffle tandis que les héros de notre planète se battent pour la survie de l'univers tout entier. Mais la cavalerie arrive ! Kyle Rayner, tentant de couvrir ses camarades Green Lanterns, se retrouve propulsé à travers la galaxie et sur le ring… d'une fédération de catch ?! Oh non… mon Dieu, non… Omega Bam Man est-il sur le point de rejoindre le tournoi K.O. de DC ?! Oh mon Dieu ! Une véritable armée de catcheurs est à ses trousses ! Y a-t-il des tables ? Qu'on aille chercher les tables !

Petit cadeau pour les fans de catch :

