Une deuxième saison pour Marvel Zombies ?

Brad Winderbaum commence l'année avec un petit teasing

Au mois de septembre, Brad Winderbaum avait déclaré que la série animée Marvel Zombies allait avoir une saison 2 à une condition. De là, le boss de Marvel Studios Televion, Streaming et Animation avait largement laisser paraître un certain enthousiasme. Cet enthousiasme est-il est présent ? On dirait bien !

En effet, lors d'une intervention au sein du podcast officiel Marvel, Winderbaum nous a un peu teasé ce qui se passerait pour l'année 2026. Ce dernier n'a pas manqué de faire une parenthèse sur la saison 2 de l'animé.

Voici ce qu'il a déclaré :

Je peux vous dire que, puisque c'est le premier épisode de l'année, on travaille sur plusieurs projets en coulisses. Évidemment, rien n'est encore officiel, mais on développe activement la prochaine histoire de zombies. Alors, on croise les doigts. Ce n'est pas encore officiel, mais Bryan [Andrews] est de retour et on commence à échanger des idées. Ce que j'ai entendu jusqu'ici est incroyable.

