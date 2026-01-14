  1. Accueil
Panini Comics annonce deux éditions pour ses titres Disney Vilain Scar et Maléfique

14/01/2026
Vous avez le choix !

Petite news rapide afin de signaler que Panini Comics a annoncé il y a quelques jours sur sa page facebook que les titres Disney Vilains Scar et Maléfique seront disponibles en deux formats.

D'un côté, les éditions classiques seront des comics souples à 15€ avec rabats. De l'autre, les éditions collectors seront des comics cartonnés, avec dos toilé coloré et jaspage dans les tonalités du personnage et au tirage limité, à 20€.

Les variantes ont été réalisées par Gabriele Dell'Otto. Sorties prévues en février !

Pour rappel, les prochains titres de la collection Disney Vilains devraient être Cruella et Hadès pour la France et Gaston pour les Etats-Unis.

