Un décompte pour la sortie du film Avengers: Doomsday

Par Jeff Source: Cbm 14/01/2026 08:33 0
Plus que onze mois, trois jours et une vingtaine d'heures

Marvel Entertainment continue le teasing de son prochain gros film : Avengers: Doomsday. Cette fois, ce n'est pas à coup d'images du film mais avec un décompte. Une vidéo youtube qui vous dit en temps réel combien de temps vous sépare de la sortie tant attendue.

Ainsi, sachez qu'au moment où j'écris ces lignes, vous en avez encore pour onze mois, trois jours et une vingtaine d'heures.

 

Sur la vidéo, les émojis sont nombreux et variés mais il y a quand même une belle domination de l'émoji coeur.

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

